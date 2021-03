Nawet 25 tys. koron za pracownika: rusza nowe wsparcie dla firm

których pracownicy powrócili do pracy w okresie od 15 marca do 30 czerwca 2021 roku,

których pracownicy pozostawali bezrobotni, częściowo bezrobotni lub wysłani na permittering piątego marca oraz w co najmniej jednym z terminów: 15.11.2020, 1.12.2020, 15.12.2020, 31.12.2020 lub 15.01.2021.

Proces składania wniosków i późniejszych wypłat środków ma być w większości zautomatyzowany. Nad przejrzystością programu mają czuwać organy podatkowe, policja i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo skarbowe, NAV (Urząd Pracy i Pomocy Społecznej), Arbeidstilsynet (Norweska Inspekcja Pracy) oraz inne agencje publiczne. Składanie wniosków będzie możliwe od trzeciego maja. Informacje w sprawie przebiegu programu aktualizowane są na stronie internetowej Skatteetaten Z nowego programu rządowego będą mogły skorzystać firmy:Przedsiębiorstwa, których obroty spadły o co najmniej 70 proc., otrzymają do 25 tys. NOK miesięcznie za pracownika, który został zwolniony/odesłany na permittering, ale powrócił do pracy. W przypadku spadku obrotów poniżej 70 proc. kwota wsparcia będzie stopniowo malała, aż do 10 tys. NOK przy spadku obrotów o 15 proc. Spadek poniżej 15 proc. nie uprawnia do otrzymania wsparcia.Wnioski potwierdzające chęć skorzystania z programu pracodawcy mogą składać od 3 do 31 maja oraz od 1 do 30 września. Firmy, których wnioski zostaną złożone przed 31 maja i nie będą wymagały dodatkowej weryfikacji, otrzymają wsparcie jeszcze przed wakacjami.