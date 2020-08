NAV ustali we wrześniu nową kwotę podstawową: w październiku półroczne wyrównanie świadczeń

Urząd Pracy i Pomocy Społecznej opublikował komunikat dotyczący podwyższenia kwoty podstawowej. Z wiadomości, która została przekazana 27 sierpnia wynika, że wysokość nowej stawki poznamy w pierwszych dniach września. Zgodnie z zapowiedziami, w październiku NAV wypłaci świadczenia z wyrównaniem od 1 maja.

Nikt nie straci na przesunięciu rozliczeń

NAV poinformował, że skorygowanie kwoty podstawowej spowoduje wzrost wysokości niektórych świadczeń. Nikt nie straci na fakcie, że podwyższenie stawki zostało przesunięte o pół roku. Datą wprowadzenia zostanie uznany 1 maja. – Datą wejścia w życie nowej kwoty podstawowej pozostanie 1 maja. Nie ma powodów do obaw – przesunięcie terminu nie wpłynie na wysokość jakiegokolwiek świadczenia – uspokoił mieszkańców kraju fiordów minister pracy i spraw społecznych Torbjørn Røe Isaksen.



Stawka G to podstawa dochodowa określana co roku w przez system ubezpieczeń społecznych w Norwegii. ma również znaczenie przy określaniu wysokości niektórych zasiłków wypłacanych przez NAV oraz minimalnego dochodu, jaki należy osiągnąć, by zyskać prawo do świadczeń, np. zasiłku dla bezrobotnych czy zasiłku rodzicielskiego.