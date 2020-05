NAV ma ręce pełne roboty. Wniosków o zasiłek wciąż przybywa

Do tej pory w 2020 r. NAV rozpatrzyła 188 200 wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, czyli więcej niż w całym 2019 r. Photo by Scott Graham on Unsplash

W ciągu niecałych pięciu miesięcy tego roku do Urzędu Pracy i Polityki Socjalnej (NAV) wpłynęło ponad 480 tys. wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. To już teraz trzy razy więcej próśb o wsparcie niż w całym zeszłym roku. Reklama Z najnowszego raportu NAV aktualizowanego w każdy poniedziałek wynika, że między 11 a 17 maja 2020 roku urząd otrzymał 2 600 nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych i 5 300 wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w momencie rozwiązania stosunku pracy. To o 2 100 wniosków mniej niż w tygodniu poprzednim, ale wciąż znacznie więcej niż w poprzednich latach. Dla porównania, w ciągu 20 tygodnia 2019 roku do NAV spłynęło o 6000 wniosków mniej niż w tym samym okresie 2020. Delikatny spadek bezrobocia w Norwegii. 3000 mniej poszukujących pracy 30 marca bieżącego roku NAV umożliwiło wnioskującym bezrobotnym także ubieganie się o zaliczkę na zasiłek. W zeszłym tygodniu urząd otrzymał ponad 45 tys. takich nowych wniosków i zatwierdził już niemal połowę z nich na kwotę 278 milionów NOK. To mniej niż w tygodniu poprzedzającym, ale liczby wciąż są niebotyczne. Od startu zaliczek dla bezrobotnych NAV rozpatrzył pozytywnie 213 300 wniosków, ponad 3 miliardy NOK wypłacono 165 487 osobom. W 19 tygodniu 2020 roku NAV zatwierdziło 29 600 wniosków na 398 milionów NOK Photo by Josh Appel on Unsplash Oszukać system Władze zdają sobie sprawę, że sytuacja spowodowana wybuchem epidemii i liczne zwolnienia pracowników, które z tego wyniknęły, mogą kusić nieuczciwych ludzi.



– Wiemy, że choć norweskie życie zawodowe jest ogólnie dobre, są tacy, którzy są przestępcami i próbują wykorzystać system – powiedział NRK minister pracy i spraw społecznych Torbjørn Røe Isaksen. Uwaga, bezrobotni: o zadatek zasiłku trzeba się ubiegać ponownie NAV się jednak nie obawia, jak mówi dyrektor ds. kontroli , Ole Johan Heir, mają doświadczenie i do tej pory otrzymali już 351 wskazówek na temat możliwych oszustw związanych ze zwolnieniami i zasiłkami dla bezrobotnych. Jeśli oszustwo zostanie wykryte, konieczne będzie zwrócenie pieniędzy z odsetkami. Poważne nadużycie może skończyć się nawet w sądzie. Reklama