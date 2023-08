Najwyższy stopień ostrzeżenia: od jutra ekstremalne ulewy. Tak nie padało od 25 lat

Policja z okręgu Innlandet apeluje do kierowców o pozostawienie w poniedziałek i wtorek samochodów w domu. - Należy pamiętać, że przejezdność [dróg - red.] może być ograniczona, i mogą zostać zamknięte w krótkim czasie. Należy unikać niepotrzebnych podróży. Zaplanuj fakt, że drogi mogą być zamknięte, a elektryczność, zasięg i dostęp do internetu mogą zostać utracone w niektórych częściach okręgu na pewien czas - czytamy w komunikaci prasowym służb opublikowanym w niedzielę wieczorem.Z podobnym apelem zwraca się do kierowców Zarząd Dróg i Autostrad (Statens vegvesen). - Zachęcamy wszystkich do śledzenia komunikatów pogodowych i drogowych oraz oceniania potrzeby jazdy. Ludzie muszą być też przygotowani na to, że nie wszystkie podróże w najbliższych dniach przebiegną zgodnie z planem – mówi Asbjørn Stensrud. Drogowcy zachęcają, by śledzić aktualną sytuację na drogach, np. tutaj