Największe sieci gotowe na Wielkanoc: rozpoczyna się przedświąteczna rywalizacja

Sieć Extra Coop rozpoczęła obniżkę cen artykułów najchętniej kupowanych w tygodniach poprzedzających Wielkanoc. W ślad za nią podążają Kiwi oraz Rema 1000. Kwoty, które trzeba zapłacić za najpopularniejsze towary, mają zostać obniżone o 40 proc.

Zamknięte granice doprowadzą do rekordowych obrotów?

Podobnie do okresu Bożego Narodzenia, Wielkanoc związana jest z obowiązywaniem obostrzeń. Przygotowania do świętowania utrudniają m.in. zamknięte granice oraz ograniczona oferta restauracyjna. Zarówno sklepy, jak i eksperci rynkowi, spodziewają się w związku z tym wyjątkowo wysokich obrotów, a nawet kolejnych obniżek cen. – Nie zdziwię się, jeśli dojdzie do kolejnych promocji. Inne sklepy nie będą chciały dorównać do cen Coop Extra, a będą robiły wszystko, by były one jeszcze niższe – skomentował Rune Nikolaisen, prowadzący portal Gjerrigknark (skąpiec). Wielkanocne akcje promocyjne zapowiedziały już sieci Kiwi oraz Rema 1000. Ich przedstawiciele przyznają, że przed świętami zawsze mają niskie ceny, a rabaty mogą być większe niż w Coop Extra.



Przedświąteczne akcje promocyjne rozpoczęły się trzy tygodnie przed Wielkanocą z powodu środków sanitarnych, które obowiązują w sklepach. W każdym lokalu obowiązuje określona ilość klientów, która może jednocześnie przebywać w markecie. W niektórych miejscach przestrzegania obostrzeń pilnuje dodatkowy personel, zatrudniony na okres świąteczny.