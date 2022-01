Najwięcej zakażonych od początku pandemii. Oslo z kolejnym dobowym rekordem

W ciągu ostatnich 24 godzin w Oslo zarejestrowano 2170 nowych zakażeń koronawirusem. To już trzeci dzień z rzędu z rekordowo wysokim dobowym wskaźnikiem infekcji w stolicy Norwegii. Jednocześnie Oslo to okręg z najmniejszym odsetkiem zaszczepionych w skali kraju.

89 proc. mieszkańców stolicy w wieku powyżej 16. lat otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi. Według FHI średnia dla całego kraju wynosi 91 proc. Podobny wynik co Oslo ma jeszcze Rogaland. Co więcej, 83 proc. stołecznej populacji otrzymało do tej pory drugą dawkę szczepionki. To o 3 proc. niższy odsetek niż w całym kraju i najniższy spośród wszystkich okręgów.