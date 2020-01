„Musimy troszczyć się o siebie nawzajem”. Premier i król w poruszających mowach noworocznych

„Bądźmy otwarci i rozmawiajmy”

Premier Erna Solberg w noworocznej mowie uwagę zwróciła przede wszystkim na problem samobójstwa, który staje się w Norwegii coraz bardziej widoczny. Swoje słowa premier skierowała nie tylko do rodziny i przyjaciół Ariego Behna, ale wszystkich Norwegów, którzy w tym roku stracili kogoś, kogo kochali.



– Przesyłam moje najcieplejsze myśli do wszystkich, którzy stracili kogoś ze swoich bliskich w tym roku. 674 osoby odebrały sobie życie w tym kraju w 2018 roku. To o 674 za dużo – powiedziała premier.



W swoim apelu do mieszkańców Norwegii Erna Solberg podkreśliła też, jak ważna jest otwartość i odwaga, aby rozmawiać o swoich uczuciach i zachęciła, aby mieszkańcy jeszcze bardziej starali się dbać o siebie nawzajem i o to, aby nikt nie czuł się wykluczony ze społeczeństwa.



Premier zaznaczyła też, że problemy ze zdrowiem psychicznym nasilają się w wielu krajach, w szczególności wśród młodych dziewcząt. Zapowiedziała jednocześnie, że jej rząd będzie dążył do tego, aby zbadać, co jest przyczyną tak niepokojących tendencji i dzięki temu znaleźć się bliżej rozwiązania, które pozwoli lepiej pomóc potrzebującym.