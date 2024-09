Mułła Krekar chce wrócić do Norwegii. Odsiaduje wyrok za kierowanie grupą terrorystyczną

Na zdjęciu: Mułła Krekar podczas demonstracji przeciwko paleniu Koranu w Oslo w Norwegii. Fot. Frida Tørring - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18646059

Mułła Krekar chce wrócić do Norwegii, poinformował jego prawnik Brynjar Meling. Mężczyzna odbywa wyrok 12 lat pozbawienia więzienia we Włoszech. Skazano go za planowanie ataków terrorystycznych oraz kierowanie grupą ekstremistyczną Rawti Shax.

– Pracujemy nad tym, aby Krekar wrócił do Norwegii. Nadal ma tu swoją rodzinę. Dobrze funkcjonują, to obywatele Norwegii. Mają dobrą pracę i są odpowiedzialni społecznie. Nie ma więc powodu, dla którego nie miałby tu wrócić – powiedział na łamach TV2 Brynjar Meling. Prawnik zwrócił się do Organizacji Narodów Zjednoczonych z prośbą o uwolnienie Mułły Krekara (właśc. Najmadin Vahid Faraj Ahmad). Nazwał proces sądowy we Włoszech farsą. Uważa, że tamtejsze organy ścigania oraz wymiar sprawiedliwości wielokrotnie naruszyły prawa Krekara.



Mułła Krekar został skazany przez włoski sąd w lipcu 2019 roku. Został następnie aresztowany w Oslo. 26 marca 2020 roku ogłoszono, że wydano go Włochom.

Najmadin Vahid Faraj Ahmad był wielokrotnie aresztowany w Norwegii. Odsiadywał m.in. wyrok za kierowanie gróźb śmierci wobec norweskich polityków i Kurdów. Nienawistnie wypowiadał się m.in. o byłej premier i liderce Partii Konserwatywnej Ernie Solberg.