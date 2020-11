„Moje jedyne życzenie świąteczne to mniej infekcji”: władze Oslo przedłużają zamknięcie społeczne stolicy

Społeczne zamknięcie Oslo zostanie przedłużone do 14 grudnia, ogłosił 26 listopada podczas konferencji prasowej burmistrz stolicy Raymond Johansen. Przewodniczący Rady Miasta zaapelował również do rządu o opracowanie oddzielnego pakietu środków dla Oslo i zapewnienie przedsiębiorstwom gwarancji przetrwania.

Mimo to Rada Miasta nadal nie chce z tego powodu zamknąć wszystkich szkół. – Prosimy szkoły podstawowe o opracowanie planów awaryjnych i przygotowanie się na wypadek konieczności kontrolowania rozprzestrzeniania się infekcji – powiedziała radna ds. szkolnych Inga Marte Thorkildsen o możliwym przejściu do poziomu czerwonego. Na razie zarówno podstawówki, jak i przedszkola pozostaną na poziomie żółtym. Wskaźniki infekcji w przedszkolach są obecnie bardzo niskie.

Raymond Johansen oznajmił, że Oslo potrzebuje osobnego pakietu środków pomocowych, specjalnie zaprojektowanego z myślą o życiu nocnym i turystyce. Johansen chce, aby pakiet był skierowany konkretnie do obszarów o najwyższym bezrobociu. – Niezwykle ważne jest, aby systemy rekompensat zostały skierowane do firm najbardziej dotkniętych pandemią, i aby zapewnić zatrudnienie i rzeczywiste przetrwanie przedsiębiorstwom, które są narażone na bankructwo – apelował burmistrz stolicy.

Na święta zostańcie w domu

Przewodniczący rady miejskiej ujawnił również swoje jedyne życzenie świąteczne: niskie wskaźniki infekcji. Właśnie dlatego poprosił mieszkańców kraju fiordów o pozostanie w Norwegii. Po wakacjach w Oslo doszło bowiem do eksplozji infekcji, która pochodziła z zagranicy. Jeśli w najbliższym czasie odsetek zachorowań wystarczająco się zmniejszy, przed Bożym Narodzeniem mogą pojawić się niewielkie ulgi. Johansen podkreślił jednak, że ​​wszystko wskazuje na to, że surowe środki do walki z koronawirusem w Oslo będą obowiązywać do końca 2020 roku.