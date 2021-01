Mniej zgonów w 2020 roku: zaskakujące dane Centralnego Urzędu Statystycznego

Centralny Urząd Statystyczny (SSB) opublikował najnowsze dane dotyczące zgonów w Norwegii. W 2020 roku zmarło mniej osób niż w latach ubiegłych. Badacze zwracają uwagę, że przyczyniła się do tego dyscyplina społeczeństwa oraz izolowanie się w domach.

W 2020 roku SSB odnotowało 337 zgonów mniej niż średnia z ostatnich pięciu lat. W kraju fiordów zmarło około 40 400 osób. – 2020 rok nie wiązał się w Norwegii z nadmierną śmiertelnością. Możemy to stwierdzić z całą pewnością. [...] To sensacyjne informacje – mówi w rozmowie z P4 Anders Sønstebø z Centralnego Urzędu Statystycznego. Od kilku miesięcy większą liczbę zgonów odnotowują państwa Europy Zachodniej. Wyróżniają się Brytyjczycy, Portugalczycy, Holendrzy i Szwajcarzy. Zmian nie zaobserwowano m.in. we Włoszech, Francji oraz państwach nordyckich.