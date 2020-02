Mniej poszkodowanych, ale do wypłaty wciąż 80 milionów: NAV podsumowuje skutki skandalu

Miliony koron odszkodowań

Zgodnie z najnowszymi szacunkami liczba osób, które zostały poszkodowane w związku z błędną interpretacją europejskich przepisów przez norweski Urząd Pracy i Polityki Socjalnej, może być niższa, niż początkowo zakładano.



– Do tej pory przeanalizowaliśmy tak dużą część spraw, że mamy podstawę do obniżenia szacunków z 2400 do prawie 2000 osób – mówi Sigrun Vågeng, dyrektor NAV.



NAV jest również w trakcie wypłacania zaległych kwot świadczeniobiorcom, którym niesłusznie odebrano prawo do zasiłków – do tej pory 540 poszkodowanym wypłacono już 34 miliony koron. Według szacunków urzędników łączna kwota wypłat może jednak być znacznie wyższa i sięgać nawet 80 milionów koron. Dodatkowo NAV będzie musiał wypłacić również odsetki za opóźnioną wypłatę i niezgodne z prawem wstrzymanie zasiłków.