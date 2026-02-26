Młodzi Ukraińcy bez ochrony w Norwegii? "Ukraina potrzebuje młodych mężczyzn"
26 lutego 2026 16:30
Norwegia przyjęła najwięcej uchodźców z Ukrainy wśród krajów nordyckich. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Decyzja rządu i kontekst polityczny
Decyzję ogłoszono w dniu, w którym komisja samorządowa parlamentu miała przedstawić rekomendację w sprawie podobnego wniosku Partii Postępu. Po komunikacie rządu prace komisji zostały przełożone. Głosowanie nad propozycją zaplanowano na 12 marca. Przedstawiciel Partii Postępu Erlend Wiborg stwierdził, że Ukraina potrzebuje mężczyzn do obrony kraju. Dodał, że Norwegia powinna priorytetowo traktować kobiety, dzieci, osoby chore i starsze.
Priorytetem mają być kobiety, dzieci, osoby chore i starsze.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Podziały w parlamencie i presja na gminy
Poparcie wyraziła Partia Centrum. Jej przedstawiciel Bengt Fasteraune stwierdził, że Ukraina potrzebuje młodych mężczyzn. Dodał, że podobne działania należało podjąć wcześniej. Rząd wskazuje także na sytuację w Danii, która zmieniła przepisy dotyczące uchodźców z Ukrainy. Minister pracy i integracji Kjersti Stenseng poinformowała o rosnącej presji na norweskie gminy oraz problemach z dostępnością mieszkań.
