Młodzi Ukraińcy bez ochrony w Norwegii? "Ukraina potrzebuje młodych mężczyzn"

Norwegia przyjęła najwięcej uchodźców z Ukrainy wśród krajów nordyckich. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Rząd Norwegii kończy automatyczną ochronę zbiorową dla ukraińskich mężczyzn w wieku 18-60 lat. Nowe zasady obejmą osoby dopiero przybywające do kraju.

Informację przekazało Ministerstwo Sprawiedliwości. Zmiana dotyczy mężczyzn w wieku poborowym. Nie będą już objęci tymczasową ochroną zbiorową. Każdy z nich będzie musiał złożyć indywidualny wniosek o azyl i wykazać potrzebę ochrony.

Decyzja rządu i kontekst polityczny Rząd Partii Pracy zapowiedział zaostrzenie przepisów dotyczących uchodźców z Ukrainy. Minister sprawiedliwości Astri Aas-Hansen poinformowała o zmianach w komunikacie prasowym. Podkreśliła, że Norwegia nie powinna przyjmować nieproporcjonalnie dużej liczby osób uciekających przed wojną. Nowe regulacje mają ograniczyć napływ mężczyzn w wieku 18–60 lat. Zasady nie obejmą osób, które już przebywają w kraju.



Decyzję ogłoszono w dniu, w którym komisja samorządowa parlamentu miała przedstawić rekomendację w sprawie podobnego wniosku Partii Postępu. Po komunikacie rządu prace komisji zostały przełożone. Głosowanie nad propozycją zaplanowano na 12 marca. Przedstawiciel Partii Postępu Erlend Wiborg stwierdził, że Ukraina potrzebuje mężczyzn do obrony kraju. Dodał, że Norwegia powinna priorytetowo traktować kobiety, dzieci, osoby chore i starsze.

Priorytetem mają być kobiety, dzieci, osoby chore i starsze.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Podziały w parlamencie i presja na gminy Propozycja spotkała się z krytyką części ugrupowań. Socjalistyczna Partia Lewicy zapowiedziała głosowanie przeciw. Jej przedstawicielka Anne Lise Fredlund oceniła, że zmiany mogą prowadzić do osłabienia ustawy imigracyjnej. Lider Zielonych Arild Hermstad również sprzeciwił się decyzji. Podkreślił, że Norwegia nie powinna decydować, kogo odsyłać do Ukrainy.



Poparcie wyraziła Partia Centrum. Jej przedstawiciel Bengt Fasteraune stwierdził, że Ukraina potrzebuje młodych mężczyzn. Dodał, że podobne działania należało podjąć wcześniej. Rząd wskazuje także na sytuację w Danii, która zmieniła przepisy dotyczące uchodźców z Ukrainy. Minister pracy i integracji Kjersti Stenseng poinformowała o rosnącej presji na norweskie gminy oraz problemach z dostępnością mieszkań.

Od września 2024 roku osoby z regionów Ukrainy uznanych za bezpieczne nie mogą korzystać z ochrony zbiorowej w Norwegii. Ich wnioski są rozpatrywane indywidualnie. Jak podają władze, od tego czasu tylko nieliczni otrzymali pozwolenie na pobyt. Nowe regulacje obejmą teraz kolejną grupę osób ubiegających się o ochronę.