Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu
MultiNOR

Nowy formularz

Zleć rozliczenie podatku
prościej niż kiedykolwiek

Rozlicz podatek
Autopromocja

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

Støre w Kijowie w rocznicę rosyjskiego ataku. Padły konkretne deklaracje

Redakcja

24 lutego 2026 15:31

Kopiuj link
5
Støre w Kijowie w rocznicę rosyjskiego ataku. Padły konkretne deklaracje

Trwają rozmowy o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. Fot. Oleksandr Techynskyi/Den norske ambassaden i Kyiv (Flickr.com, CC BY-NC 4.0)

Norwegia zwiększa wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Kraj przekaże atakowanemu państwu w 2026 roku 85 mld NOK. Większa część środków trafi na drony i systemy bezzałogowe.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii

SPRZEDAŻ CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH - TRANSPORT PACZEK

Permittering w Norwegii

Ogłoszenia MojaNorwegia


Premier Jonas Gahr Støre przybył 24 lutego do Kijowa. Wizyta odbywa się w czwartą rocznicę rosyjskiej pełnoskalowej inwazji. W stolicy Ukrainy obecni są także przywódcy państw nordyckich i bałtyckich oraz przedstawiciele UE i Wielkiej Brytanii. Norwegia zapowiada utrzymanie wysokiego poziomu wsparcia w ramach programu Nansena.
Norwegia będzie "Made in Europe"

85 mld NOK na 2026 rok

Norwegia przeznaczy w 2026 roku 85 mld NOK na wsparcie Ukrainy. To taka sama kwota jak rok wcześniej. Z tej sumy 70 mld NOK stanowi pomoc wojskowa. Pozostałe 15 mld NOK to wsparcie cywilne. Podział środków może się zmienić w zależności od potrzeb Ukrainy.

Ponad 12 mld NOK zostanie przeznaczone na drony i systemy autonomiczne. Około 9 mld NOK trafi na obronę powietrzną i myśliwce F-16. Około 6 mld NOK przewidziano na bezpieczeństwo morskie. Kolejne środki obejmują 3,5 mld NOK na inicjatywę brygadową z krajami nordyckimi, bałtyckimi i Polską oraz około 5 mld NOK na szkolenia. Ponad 8 mld NOK zasili międzynarodowe mechanizmy współpracy i projekty strategiczne.

Støre podkreślił, że środki mają być wykorzystywane tam, gdzie przyniosą największy efekt. Zaznaczył, że to Ukraińcy najlepiej znają swoje potrzeby. Wskazał również na znaczenie obrony powietrznej w ochronie ludności cywilnej przed rosyjskimi atakami.
Odbyła się modlitwa w soborze Mądrości Bożej.

Odbyła się modlitwa w soborze Mądrości Bożej.Fot. Oleksandr Techynskyi/Den norske ambassaden i Kyiv (Flickr.com, CC BY-NC 4.0)

Wizyta w Kijowie i międzynarodowe deklaracje

W Kijowie obecni są m.in. premier Danii Mette Frederiksen, prezydent Finlandii Alexander Stubb oraz premier Szwecji Ulf Kristersson. Do stolicy Ukrainy przyjechała także przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz brytyjska minister spraw zagranicznych Yvette Cooper. Przywódcy wzięli udział w uroczystościach upamiętniających poległych żołnierzy. 

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Rosja nie osiągnęła swoich celów. Podkreślił, że Ukraina nie została pokonana. Rosja kontroluje obecnie około jedną piątą terytorium Ukrainy na wschodzie. Władze w Moskwie zapowiadają kontynuowanie działań zbrojnych, określanych jako tzw. operacja specjalna. Kreml wskazuje, że konflikt przekształcił się w szerszą konfrontację z Zachodem.

W Ukrainie rocznicę inwazji uczczono minutą ciszy. Mieszkańcy Kijowa wspominali poległych żołnierzy. Część rodzin od czterech lat ma swoich bliskich na froncie. Trwają także dyskusje o dalszym wsparciu międzynarodowym i ewentualnych gwarancjach bezpieczeństwa.
0
0
0
2
0

Moja Norwegia poleca

Szkolenia Online 96015
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Stillas utleie As Masaż
Oslo, okręg miasta, Oslo
Praca dla Malarzy/Maler
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla Malarzy/Maler Opony Pedzik transport Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Polski Psychotraumatolog w Oslo ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN
kup tutaj reklamę
Komentarze (5)
Dodaj komentarz
f
2 godziny temu
a o wlasnych emerytach zapomnil
1
Odpowiedz
Micnickk
2 godziny temu
Ja pamietam jak kiedys nie chcieli przyjac Ukraina do ue bo costam
Kto pamieta?
Tak by wojny nie bylo
Amerikanie im razem z uk gwarantowali bezpieczenstwo
To,po co ta infantylna szopka ?
Jakby sie nie obronili to by tam nikt na zwiedzanie i garantert bzdur nie jechal

0
Odpowiedz
Wszystkie komentarze (5)

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.