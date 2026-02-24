Støre w Kijowie w rocznicę rosyjskiego ataku. Padły konkretne deklaracje
24 lutego 2026 15:31
Trwają rozmowy o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. Fot. Oleksandr Techynskyi/Den norske ambassaden i Kyiv (Flickr.com, CC BY-NC 4.0)
85 mld NOK na 2026 rok
Ponad 12 mld NOK zostanie przeznaczone na drony i systemy autonomiczne. Około 9 mld NOK trafi na obronę powietrzną i myśliwce F-16. Około 6 mld NOK przewidziano na bezpieczeństwo morskie. Kolejne środki obejmują 3,5 mld NOK na inicjatywę brygadową z krajami nordyckimi, bałtyckimi i Polską oraz około 5 mld NOK na szkolenia. Ponad 8 mld NOK zasili międzynarodowe mechanizmy współpracy i projekty strategiczne.
Støre podkreślił, że środki mają być wykorzystywane tam, gdzie przyniosą największy efekt. Zaznaczył, że to Ukraińcy najlepiej znają swoje potrzeby. Wskazał również na znaczenie obrony powietrznej w ochronie ludności cywilnej przed rosyjskimi atakami.
Odbyła się modlitwa w soborze Mądrości Bożej.Fot. Oleksandr Techynskyi/Den norske ambassaden i Kyiv (Flickr.com, CC BY-NC 4.0)
Wizyta w Kijowie i międzynarodowe deklaracje
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Rosja nie osiągnęła swoich celów. Podkreślił, że Ukraina nie została pokonana. Rosja kontroluje obecnie około jedną piątą terytorium Ukrainy na wschodzie. Władze w Moskwie zapowiadają kontynuowanie działań zbrojnych, określanych jako tzw. operacja specjalna. Kreml wskazuje, że konflikt przekształcił się w szerszą konfrontację z Zachodem.
W Ukrainie rocznicę inwazji uczczono minutą ciszy. Mieszkańcy Kijowa wspominali poległych żołnierzy. Część rodzin od czterech lat ma swoich bliskich na froncie. Trwają także dyskusje o dalszym wsparciu międzynarodowym i ewentualnych gwarancjach bezpieczeństwa.
Kto pamieta?
Tak by wojny nie bylo
Amerikanie im razem z uk gwarantowali bezpieczenstwo
To,po co ta infantylna szopka ?
Jakby sie nie obronili to by tam nikt na zwiedzanie i garantert bzdur nie jechal