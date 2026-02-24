Støre w Kijowie w rocznicę rosyjskiego ataku. Padły konkretne deklaracje

Trwają rozmowy o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. Fot. Oleksandr Techynskyi/Den norske ambassaden i Kyiv (Flickr.com, CC BY-NC 4.0)

Norwegia zwiększa wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Kraj przekaże atakowanemu państwu w 2026 roku 85 mld NOK. Większa część środków trafi na drony i systemy bezzałogowe.

Premier Jonas Gahr Støre przybył 24 lutego do Kijowa. Wizyta odbywa się w czwartą rocznicę rosyjskiej pełnoskalowej inwazji. W stolicy Ukrainy obecni są także przywódcy państw nordyckich i bałtyckich oraz przedstawiciele UE i Wielkiej Brytanii. Norwegia zapowiada utrzymanie wysokiego poziomu wsparcia w ramach programu Nansena.

85 mld NOK na 2026 rok Norwegia przeznaczy w 2026 roku 85 mld NOK na wsparcie Ukrainy. To taka sama kwota jak rok wcześniej. Z tej sumy 70 mld NOK stanowi pomoc wojskowa. Pozostałe 15 mld NOK to wsparcie cywilne. Podział środków może się zmienić w zależności od potrzeb Ukrainy.



Ponad 12 mld NOK zostanie przeznaczone na drony i systemy autonomiczne. Około 9 mld NOK trafi na obronę powietrzną i myśliwce F-16. Około 6 mld NOK przewidziano na bezpieczeństwo morskie. Kolejne środki obejmują 3,5 mld NOK na inicjatywę brygadową z krajami nordyckimi, bałtyckimi i Polską oraz około 5 mld NOK na szkolenia. Ponad 8 mld NOK zasili międzynarodowe mechanizmy współpracy i projekty strategiczne.



Støre podkreślił, że środki mają być wykorzystywane tam, gdzie przyniosą największy efekt. Zaznaczył, że to Ukraińcy najlepiej znają swoje potrzeby. Wskazał również na znaczenie obrony powietrznej w ochronie ludności cywilnej przed rosyjskimi atakami.

Odbyła się modlitwa w soborze Mądrości Bożej.Fot. Oleksandr Techynskyi/Den norske ambassaden i Kyiv (Flickr.com, CC BY-NC 4.0)

Wizyta w Kijowie i międzynarodowe deklaracje W Kijowie obecni są m.in. premier Danii Mette Frederiksen, prezydent Finlandii Alexander Stubb oraz premier Szwecji Ulf Kristersson. Do stolicy Ukrainy przyjechała także przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz brytyjska minister spraw zagranicznych Yvette Cooper. Przywódcy wzięli udział w uroczystościach upamiętniających poległych żołnierzy.



Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Rosja nie osiągnęła swoich celów. Podkreślił, że Ukraina nie została pokonana. Rosja kontroluje obecnie około jedną piątą terytorium Ukrainy na wschodzie. Władze w Moskwie zapowiadają kontynuowanie działań zbrojnych, określanych jako tzw. operacja specjalna. Kreml wskazuje, że konflikt przekształcił się w szerszą konfrontację z Zachodem.



W Ukrainie rocznicę inwazji uczczono minutą ciszy. Mieszkańcy Kijowa wspominali poległych żołnierzy. Część rodzin od czterech lat ma swoich bliskich na froncie. Trwają także dyskusje o dalszym wsparciu międzynarodowym i ewentualnych gwarancjach bezpieczeństwa.