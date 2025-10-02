Młodzi, pijani i bez uprawnień: jechali 200 km/h, teraz stoją przed sądem
02 października 2025 10:28
Służby posiadają nagranie, które jest decydującym dowodem w sprawie. /zdjęcie ilustracyjne adobe stock.com/licencja standardowa/zef art
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
W chwili uderzenia jeden z nastolatków leżał niezabezpieczony w bagażniku i doznał złamania kręgosłupa oraz urazów uzębienia. Inny pasażer z tylnego siedzenia odniósł złamanie kości czaszki, a obrażenia odnieśli także kierowca i pozostali pasażerowie.
Sprawcy wypadku wszystko nagrali
Lista zarzutów obejmuje m.in. spowodowanie poważnych obrażeń, niebezpieczną i nieodpowiedzialną jazdę, prowadzenie w stanie nietrzeźwości, bez uprawnień, przekroczenie prędkości oraz niewłaściwe zachowanie po wypadku. Nieletni przyznaje się częściowo do winy. Kwestionuje zarzut dotyczący spowodowania znacznego uszczerbku na zdrowiu oraz tezę, że nie zachował się prawidłowo po zdarzeniu, w tym w kwestii kontaktu z policją.
Prokurator domaga się kary roku i czterech miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu dla kierowcy. Miałby także dożywotnio stracić możliwość prowadzenia pojazdów. Obrona twierdzi, że propozycja jest zbyt surowa.
Wymiar sprawiedliwości nie pozostawia złudzeń
Zwraca również uwagę na upływ roku od zdarzenia i krytykuje długi czas prowadzenia sprawy, zaznaczając ciężar psychiczny dla nieletnich. Rozprawa odbywa się w czasie jesiennych ferii, a na jej przeprowadzenie wyznaczono trzy dni w sądzie rejonowym w Fredrikstad.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz