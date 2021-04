Minister sprawiedliwości apeluje: nie planujcie wakacji poza Norwegią

Minister sprawiedliwości Monica Mæland zachęca Norwegów do spędzenia wakacji w kraju. Szefowa resortu przyznała, że mieszkańcy nie mogą liczyć na wyraźną poprawę sytuacji epidemicznej w czerwcu. Dodała, że kraj fiordów nie otworzy się w najbliższym czasie na ruch turystyczny.

Restrykcje dotyczące wjazdu zostaną utrzymane

Minister Sprawiedliwości poinformowała też, że bez względu na liberalizację restrykcji w kraju, pozostaną utrzymane surowe regulacje dotyczące wjazdu do Norwegii. Już w marcu proponowano, by przepisy obowiązywały co najmniej do listopada. – Zajmie trochę czasu, zanim otworzymy się na wjazd cudzoziemców do Norwegii. [...] Uważam, że każdy, kto chce wyjechać do Norwegii na dłuższy czas, musi przestrzegać surowych zasad kwarantanny, kwarantanny hotelowej i poddawać się testom – powiedziała na antenie TV2 Monica Mæland.



Jeśli marcowy projekt Ministerstwa Sprawiedliwości otrzyma pozytywną opinię podczas konsultacji, utrzymane zostaną środki kontroli na przejściach granicznych. Oznacza to m.in. zachowanie zasad kwarantanny wjazdowej dla osób przyjeżdżających z obszarów posiadających wysoki wskaźnik zakażeń koronawirusem oraz ograniczenia w ruchu turystycznym.