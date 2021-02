Mieszkaniec domu opieki w Oslo zakażony koronawirusem: przyjął wcześniej dwie dawki szczepionki

U podopiecznego domu opieki Ellingsrudhjemmet w Oslo wykryto zakażenie koronawirusem. Mieszkaniec ośrodka został zaszczepiony 25 stycznia. Nie wykazuje objawów choroby. Z powodu wystąpienia infekcji, 23 pracowników i 22 pensjonariuszy skierowano na kwarantannę.

Podopieczny Ellingsrudhjemmet otrzymał pozytywny wynik testu w poniedziałek 22 lutego. Jak informuje NRK, wcześniejsza diagnoza wskazywała na brak obecności koronawirusa w organizmie seniora. Inni pensjonariusze domu opieki nie zarazili się. Testy wykazały zachorowanie na COVID-19 wśród dwóch pracowników. Infekcja zmusiła do przebadania ponad 200 osób związanych z Ellingsrudhjemmet. Testy będą powtarzane co trzy dni. Zakażenie u podopiecznego ośrodka to pierwszy od listopad przypadek koronawirusa w domach opieki zlokalizowanych w Oslo. Władze stolicy chwaliły w ostatnich tygodniach program szczepień. Wskazywały, że przyczynił się on do wyeliminowania pandemii wśród najstarszych.