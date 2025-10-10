Strona korzysta z plików cookies

170 mln koron na klimat i ryzyko naturalne. Norwegia finansuje nowe badania

Redakcja

10 października 2025 13:34

Kopiuj link
170 mln koron na klimat i ryzyko naturalne. Norwegia finansuje nowe badania

W Norwegii niebezpieczne są m.in. sztormy, powodzie i osunięcia ziemi. Fot. Shutterstock, za: Forskningsrådet

Norweska Rada Badań (Forskningsrådet) przekazała 170 mln NOK na wsparcie 12 projektów badawczych skoncentrowanych na klimacie i ryzykach związanych z naturą. Celem inicjatywy jest dostarczenie nowej wiedzy, która może zwiększyć zdolność społeczeństwa do rozumienia i radzenia sobie ze zmianami klimatycznymi i zagrożeniami naturalnymi. Projekty obejmują zagadnienia od ekstremalnych warunków pogodowych i powodzi po bioróżnorodność oraz ślad węglowy elektrowni wodnych.

Projekty badawcze łączą perspektywy nauk przyrodniczych i społecznych, co ma ułatwić podejmowanie decyzji przez władze, biznes i społeczności lokalne. Minister klimatu i środowiska, Andreas Bjelland Eriksen, podkreślił, że potrzeba solidnej wiedzy rośnie w miarę jak skutki zmian klimatycznych stają się bardziej widoczne.

Dyrektor zarządzająca Rady Badań, Mari Sundli Tveit, wskazała na konieczność interdyscyplinarnego podejścia do złożonych wyzwań. Wnioski z badań mają pomóc w tworzeniu rozwiązań łączących naturę, klimat i społeczeństwo.
Norwegia będzie gotowa na kryzys klimatyczny?

Norwegia będzie gotowa na kryzys klimatyczny?

Zakres tematyczny projektów jest szeroki — od lądów, wód słodkich, obszarów przybrzeżnych po morza. Na przykład jeden z projektów analizuje tzw. „hotspoty biologiczne” w rejonie subantarktycznym, łącząc obserwacje terenowe i modele oceanu-ląd-izoterma. Inny projekt bada wpływ elektrowni wodnych na środowisko i społeczeństwo poprzez analizę emisji i użytkowania terenu.

Jeszcze inny opracowuje ramy integrujące ryzyko klimatyczne i przyrodnicze z perspektywy społecznej, z studium przypadków w regionach Innlandet i Bergen. Wyniki mają wspierać planowanie, adaptację i tworzenie polityk na różnych poziomach administracji.
W ostatnich tygodniach Norwegię nawiedził m.in. sztorm Amy. Dwa lata temu jeszcze gorsze szkody wyrządził Hans.

W ostatnich tygodniach Norwegię nawiedził m.in. sztorm Amy. Dwa lata temu jeszcze gorsze szkody wyrządził Hans.Fot. Frode Stordal, Stian Brenden Maskinservice AS

Projekty otrzymujące środki mają możliwości generowania nowych danych i narzędzi dla decydentów — od lokalnych samorządów po agendy rządowe — w obliczu rosnącej presji zmian klimatycznych i naturalnych zagrożeń. W tym kontekście finansowanie jest jednym z elementów budowania odporności społecznej oraz ekosystemowej w Norwegii i obszarach polarnych.
Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

