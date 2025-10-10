170 mln koron na klimat i ryzyko naturalne. Norwegia finansuje nowe badania
10 października 2025 13:34
W Norwegii niebezpieczne są m.in. sztormy, powodzie i osunięcia ziemi. Fot. Shutterstock, za: Forskningsrådet
Dyrektor zarządzająca Rady Badań, Mari Sundli Tveit, wskazała na konieczność interdyscyplinarnego podejścia do złożonych wyzwań. Wnioski z badań mają pomóc w tworzeniu rozwiązań łączących naturę, klimat i społeczeństwo.
Norwegia będzie gotowa na kryzys klimatyczny?
Jeszcze inny opracowuje ramy integrujące ryzyko klimatyczne i przyrodnicze z perspektywy społecznej, z studium przypadków w regionach Innlandet i Bergen. Wyniki mają wspierać planowanie, adaptację i tworzenie polityk na różnych poziomach administracji.
W ostatnich tygodniach Norwegię nawiedził m.in. sztorm Amy. Dwa lata temu jeszcze gorsze szkody wyrządził Hans.Fot. Frode Stordal, Stian Brenden Maskinservice AS
Raport Norwegia
