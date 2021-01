Lockdown po norwesku: rząd wprowadza surowe restrykcje w całym kraju

Rada Ministrów zdecydowała się wprowadzić nowe obostrzenia, które mają zapobiec wybuchowi poświątecznej fali zachorowań na COVID-19. Restrykcje ogłosiła premier Erna Solberg na konferencji prasowej, która odbyła się trzeciego stycznia o 18:00.

– Niestety, widzimy oznaki, które wskazują, że do Norwegii może nadejść kolejna fala zachorowań. Razem musimy podjąć działania, aby temu zapobiec. [...] Proszę Was, abyśmy nie składali sobie wizyt domowych. Musimy zawiesić życie towarzyskie na dwa tygodnie – powiedziała Erna Solberg. Premier poinformowała również o nowych restrykcjach, które kraj fiordów wprowadził po rekomendacji ze strony Dyrekcji ds. Zdrowia (Helsedirektoratet) oraz Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI).



Rząd zalecił, by domowe wizyty zostały wstrzymane na dwa tygodnie. Wyjątek mają stanowić odwiedziny osób samotnych, które mogą przyjąć maksymalnie dwóch gości. Poza tym wprowadzono szereg restrykcji dotyczących życia publicznego:



- zajęcia dydaktyczne odbywające się na uniwersytetach, w szkołach średnich i zawodowych mogą być przeprowadzane tylko zdalnie,

- każda osoba, mogąca pracować zdalnie, musi przejść na domowy sposób pracy,

- wprowadza się zakaz sprzedaży alkoholu w restauracjach, pubach, itp.,

- każde centrum handlowe, sklep itp. ma obowiązek wprowadzić limit klientów,

- prywatne spotkania poza domem mogą odbywać się w maksymalnie pięcioosobowym gronie,

- wszelkie zajęcia kulturalne, sportowe i rekreacyjne zostaną odłożone co najmniej do 18 stycznia,

- na imprezach masowych, które odbywają się w pomieszczeniu może być obecnych maksyamlnie 10 osób lub 200, jeśli każdy ma zapewnione miejsce siedziące z odpowiednim odstępem.