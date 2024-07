Liberałowie wypowiadają wojnę kotletom? Proponują podwyżkę podatku na mięso

Norweska Partia Liberalna (Venstre) chce podwyższyć ceny mięsa, przy jednoczesnym spadku kwot, które należy płacić za owoce i warzywa. Przedstawiciele ugrupowania zwracają uwagę, że przyczyni się do poprawy diety mieszkańców kraju fiordów.

– Nie chodzi nam o to, że ludzie powinni przestać jeść mięso, ale że powinni jeść go mniej. Ułatwienie tego zadania jest zatem obowiązkiem politycznym – stwierdziła na łamach NRK Ingvild Thorsvik, deputowana Venstre. Pomysłem partii jest zmiana systemu podatkowego.



Zgodnie z obecnymi przepisami, podatek VAT na żywność w Norwegii wynosi 15 proc. Liberałowie chcą, by wskaźnik wzrósł do 18 proc. w przypadku mięsa oraz spadł do 12 proc. w przypadku owoców i warzyw. – Chcemy, żeby taniej było kupować i spożywać żywność, którą zdaniem specjalistów należy spożywać częściej ze względu na zdrowie i klimat – dodaje Thorsvik.