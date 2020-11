Lekarz, pielęgniarka i kierowca autobusu, czyli zawody podwyższonego ryzyka w dobie pandemii

Pracownicy służby zdrowia, taksówkarze, gastronomicy oraz kierowcy transportu publicznego należą do grup najbardziej narażonych na zakażenie koronawirusem. Wśród przedstawicieli tych zawodów FHI odnotowało najwyższe wskaźniki zachorowań na COVID-19. Dominują osoby pracujące w Oslo i innych dużych miastach Norwegii.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) opublikował na początku listopada raport, w którym wykazał grupy zawodowe najbardziej narażone na zakażenie koronawirusem. W okresie od lipca do listopada najwięcej zachorowań zanotowano wśród pracowników branży gastronomicznej. Wskaźnik infekcji wyniósł od 6,2 do 8,9 przypadków na 1000 osób. W tym samym czasie wirusem Sars-Cov-2 zakaziło się 2,6 na 1000 mieszkańców w wieku od 20 do 70 lat. Na podobnym poziomie pozostał wskaźnik zachorowań wśród pracowników służby zdrowia.

Lekarze poświęcili się wiosną

Według danych FHI, od lutego do połowy lipca wskaźnik zakażeń w grupie 20-70 lat wynosił 2,3. Wśród pracowników służby zdrowia, takich jak fizjoterapeuci, dentyści, pielęgniarki i lekarze sięgał od 3,5 do 6,5. W grupie szczególnego ryzyka znajdowali się również taksówkarze oraz kierowcy środków komunikacji publicznej. W tej części społeczeństwa wskaźnik wynosił od 3,4 do 5,5 zakażeń na 1000 osób. Powakacyjny wzrost zachorowań na COVID-19 nastąpił 26 października i trwa do pierwszych dni listopada.