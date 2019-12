Lawiny na zachodzie, wichury na południu. Początek tygodnia pod znakiem alertów pogodowych

Żólte ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydano także dla środkowej i wschodniej Norwegii: Oppdal, Rennebu, Meldal, Røros, Holtålen i Midtre Gauldal. Tam powieje z prędkością od 97 km/h do 108 km/h.



Od wtorkowego wieczora mocniej powieje też od północy: Hammerfest, Alta, Tromsø, Bardufoss, Narvik, Bodø, Mo i Rana. Wiatr osiągnie tam prędkość ok. 98 km/h.



Meteorolodzy radzą lokalnym mieszkańcom, by zabezpieczyli przed wiatrem wszelkie przedmioty na terenie swoich posesji. Proszą też kierowców, by – jeśli nie zachodzi pilna potrzeba – unikali ruchu w odsłoniętych obszarach.