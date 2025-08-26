Strona korzysta z plików cookies

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

Lato czy zima? Nocny mróz zaskoczył mieszkańców Norwegii

Emil Bogumił

26 sierpnia 2025 11:10

Kopiuj link
Lato czy zima? Nocny mróz zaskoczył mieszkańców Norwegii

Choć zaobserwowano pierwsze przymrozki, meteorolodzy twierdzą, że jesień jeszcze nie nadeszła. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Rekordowo niskie temperatury powietrza w Norwegii. W nocy z 25 na 26 sierpnia m.in. w regionie Østerdalen termometry wskazały poniżej zera stopni Celsjusza. Na jednej ze stacji meteorologicznych zaobserwowano historyczny sierpniowy mróz.

Ogłoszenia MojaNorwegia

Czyste niebo i brak chmur spowodowały, że w nocy z poniedziałku na wtorek temperatura spadła poniżej zera w wielu miejscach, szczególnie w Dolinie Østerdalen. W regionie obserwowano poranny szron na szybach samochodów. Na oficjalnych stacjach meteorologicznych zanotowano wartości ujemne. Przy Svestad temperatura wyniosła –0,6 °C.
Nadciągają ekstremalne opady. Wszystko przez coraz wyższe temperatury

Zawirowania pogodowe w Norwegii

Największe dobowe wahanie temperatury miało miejsce na lotnisku w Renie (Østre Æra), gdzie w ciągu dnia było 15,1 °C, a w nocy temperatura spadła do –3,6 °C. W miejscowości Flisa termometry wskazały –3,6 °C. W Evenstad notowano wartość –0,6 °C, natomiast w Drevsjo około –2,8 °C. W Folldal, na stacji przy Fredheim, temperatura wyniosła –2,7 °C, a w Tynset było 0,4 °C.

Na szczególną uwagę zasługuje pomiar w Kyrkjestølane-Filefjell w regionie Innlandet. Tam temperatura spadła do –5,2 °C, co stanowi najniższą wartość zarejestrowaną w tej części Norwegii od początku lata i jednocześnie nowy rekord tej stacji pomiarowej.

Przymrozki w sierpniu, szczególnie w górskich częściach Norwegii (np. Dolina Østerdalen, Filefjell, Folldal), są zjawiskiem normalnym i dobrze udokumentowanym w danych meteorologicznych. Wynikają z lokalnych warunków: przejrzystego nieba, suchego powietrza, wysokości nad poziomem morza i specyficznego ukształtowania terenu sprzyjającego szybkiemu wypromieniowywaniu ciepła w nocy.

Zmiany klimatyczne nie wykluczają takich epizodów chłodu. Wręcz przeciwnie – naukowcy wskazują, że globalne ocieplenie zwiększa zmienność pogodową: częstsze i dłuższe fale upałów występują równolegle z epizodycznymi spadkami temperatury w niektórych regionach. Trend długoterminowy jest jednak jednoznaczny – średnia roczna temperatura w Norwegii wzrosła o ok. 1,2 °C od lat 1900, a liczba dni z przymrozkami stopniowo maleje.

Czy to już norweska jesień?

Według norweskiego Instytutu Meteorologicznego jesień można uznać za rozpoczętą, gdy średnie dobowe temperatury spadną z 10 do 0 °C, choć obecnie nie osiągnięto jeszcze tego poziomu. W dzień sierpniowego wtorku niebo było bezchmurne, a prognozowana temperatura w Elwerum sięgała do 18 °C, podobnie jak dalej na północ w Dolinie Østerdalen.

Mimo że nocą można już odczuć zimowe akcenty, dni pozostają jeszcze łagodne, z temperaturami sięgającymi 18 °C. To wyraźny sygnał sezonowych zmian, które stopniowo obejmują kraj.
Raport Norwegia

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

