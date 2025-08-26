Lato czy zima? Nocny mróz zaskoczył mieszkańców Norwegii

Choć zaobserwowano pierwsze przymrozki, meteorolodzy twierdzą, że jesień jeszcze nie nadeszła. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Rekordowo niskie temperatury powietrza w Norwegii. W nocy z 25 na 26 sierpnia m.in. w regionie Østerdalen termometry wskazały poniżej zera stopni Celsjusza. Na jednej ze stacji meteorologicznych zaobserwowano historyczny sierpniowy mróz.

Czyste niebo i brak chmur spowodowały, że w nocy z poniedziałku na wtorek temperatura spadła poniżej zera w wielu miejscach, szczególnie w Dolinie Østerdalen. W regionie obserwowano poranny szron na szybach samochodów. Na oficjalnych stacjach meteorologicznych zanotowano wartości ujemne. Przy Svestad temperatura wyniosła –0,6 °C.

Zawirowania pogodowe w Norwegii Największe dobowe wahanie temperatury miało miejsce na lotnisku w Renie (Østre Æra), gdzie w ciągu dnia było 15,1 °C, a w nocy temperatura spadła do –3,6 °C. W miejscowości Flisa termometry wskazały –3,6 °C. W Evenstad notowano wartość –0,6 °C, natomiast w Drevsjo około –2,8 °C. W Folldal, na stacji przy Fredheim, temperatura wyniosła –2,7 °C, a w Tynset było 0,4 °C.



Na szczególną uwagę zasługuje pomiar w Kyrkjestølane-Filefjell w regionie Innlandet. Tam temperatura spadła do –5,2 °C, co stanowi najniższą wartość zarejestrowaną w tej części Norwegii od początku lata i jednocześnie nowy rekord tej stacji pomiarowej.

Przymrozki w sierpniu, szczególnie w górskich częściach Norwegii (np. Dolina Østerdalen, Filefjell, Folldal), są zjawiskiem normalnym i dobrze udokumentowanym w danych meteorologicznych. Wynikają z lokalnych warunków: przejrzystego nieba, suchego powietrza, wysokości nad poziomem morza i specyficznego ukształtowania terenu sprzyjającego szybkiemu wypromieniowywaniu ciepła w nocy.



Zmiany klimatyczne nie wykluczają takich epizodów chłodu. Wręcz przeciwnie – naukowcy wskazują, że globalne ocieplenie zwiększa zmienność pogodową: częstsze i dłuższe fale upałów występują równolegle z epizodycznymi spadkami temperatury w niektórych regionach. Trend długoterminowy jest jednak jednoznaczny – średnia roczna temperatura w Norwegii wzrosła o ok. 1,2 °C od lat 1900, a liczba dni z przymrozkami stopniowo maleje.

Czy to już norweska jesień? Według norweskiego Instytutu Meteorologicznego jesień można uznać za rozpoczętą, gdy średnie dobowe temperatury spadną z 10 do 0 °C, choć obecnie nie osiągnięto jeszcze tego poziomu. W dzień sierpniowego wtorku niebo było bezchmurne, a prognozowana temperatura w Elwerum sięgała do 18 °C, podobnie jak dalej na północ w Dolinie Østerdalen.



Mimo że nocą można już odczuć zimowe akcenty, dni pozostają jeszcze łagodne, z temperaturami sięgającymi 18 °C. To wyraźny sygnał sezonowych zmian, które stopniowo obejmują kraj.