Lato czy zima? Nocny mróz zaskoczył mieszkańców Norwegii
26 sierpnia 2025 11:10
Choć zaobserwowano pierwsze przymrozki, meteorolodzy twierdzą, że jesień jeszcze nie nadeszła. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Zawirowania pogodowe w Norwegii
Na szczególną uwagę zasługuje pomiar w Kyrkjestølane-Filefjell w regionie Innlandet. Tam temperatura spadła do –5,2 °C, co stanowi najniższą wartość zarejestrowaną w tej części Norwegii od początku lata i jednocześnie nowy rekord tej stacji pomiarowej.
Przymrozki w sierpniu, szczególnie w górskich częściach Norwegii (np. Dolina Østerdalen, Filefjell, Folldal), są zjawiskiem normalnym i dobrze udokumentowanym w danych meteorologicznych. Wynikają z lokalnych warunków: przejrzystego nieba, suchego powietrza, wysokości nad poziomem morza i specyficznego ukształtowania terenu sprzyjającego szybkiemu wypromieniowywaniu ciepła w nocy.
Zmiany klimatyczne nie wykluczają takich epizodów chłodu. Wręcz przeciwnie – naukowcy wskazują, że globalne ocieplenie zwiększa zmienność pogodową: częstsze i dłuższe fale upałów występują równolegle z epizodycznymi spadkami temperatury w niektórych regionach. Trend długoterminowy jest jednak jednoznaczny – średnia roczna temperatura w Norwegii wzrosła o ok. 1,2 °C od lat 1900, a liczba dni z przymrozkami stopniowo maleje.
Czy to już norweska jesień?
Mimo że nocą można już odczuć zimowe akcenty, dni pozostają jeszcze łagodne, z temperaturami sięgającymi 18 °C. To wyraźny sygnał sezonowych zmian, które stopniowo obejmują kraj.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz