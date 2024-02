Latające dachy i odwołane wyloty. Ingunn zaatakował Norwegię

Norwegia liczy straty po przejściu huraganu Ingunn. Z największymi problemami zmierzyli się mieszkańcy Nordland. Do niebezpiecznych sytuacji doszło jednak na terytorium całego kraju.

Jak przekazują meteorolodzy, porywy wiatru nawiedzające Norwegię od 31 stycznia sięgały 51,5 metra na sekundę. Odpowiada to prędkości 185 km/h. – Limit siły huraganu wynosi 32,6 metra na sekundę. Kiedy jego prędkość przekracza 40 metrów na sekundę, oznacza to, że nie tylko osiągnęliśmy maksymalną siłę, ale przeskoczyliśmy nad nią o dwa stopnie Beauforta – wyjaśniał na łamach NRK Alexander Skeltved. Meteorolog wyjaśnił, że w wielu miejscach kraju skala Beauforta okazała się niewystarczająca, by określić siłę porywów wiatru.



Do najtrudniejszych sytuacji doszło w Nordland. Władze portu postanowiły o zamknięciu falochronu w Bodø. Widerøe odwołało wszystkie loty w mieście. W jednym z hoteli wiatr wybił okna. W gminie Sømna, na południe od Brønnøysund w Nordland, o godzinie 03:30 zarejestrowano porywy wiatru sięgające 219 km/h.