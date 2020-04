Kwarantanna w Polsce obowiązuje do odwołania. Zmiany w rozporządzeniu

Zarówno w Norwegii, jak i w Polsce obowiązuje 14-dniowa kwarantanna domowa dla osób powracających z zagranicy (w Polsce kwarantanna obejmuje także osoby wspólnie zamieszkające lub gospodarujące). Sytuacja jest szczególnie trudna dla tych rodaków, którzy pracują w kraju fiordów, ale rodzinę mają w Polsce. W związku z przedłużeniem „do odwołania” przymusowej kwarantanny Polacy chcący wrócić do ojczyzny mogą mieć wyjęte z życia zawodowego łącznie nawet 4 tygodnie – dwa tygodnie kwarantanny w Polsce, a także dwa tygodnie kwarantanny po powrocie do Norwegii.



Na taki zastój wiele osób nie może sobie pozwolić, w związku z czym nie będą mogły wrócić do kraju jeszcze przez długi czas. Podobnie zresztą wygląda to w drugą stronę, czyli gdyby pracujący w Polsce partner chciał odwiedzić najbliższych. Ponadto bez udokumentowanej potrzeby obcokrajowcom nie wolno wjeżdżać do Norwegii.