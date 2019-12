Kto pyta, nie błądzi: te hasła Norwegowie najczęściej wyszukiwali w Google w 2019 roku

Jak co roku w grudniu Google opublikował ranking najliczniej wyszukiwanych haseł, które wpisywali użytkownicy na całym świecie, także w Norwegii. „Notre Dame”, „Vy” i… „kim jest szaman?” – to tylko część zagadnień, o których Norwegowie poszukiwali informacji w 2019 roku.

Tegorocznym najpopularniejszym hasłem wyszukiwanym przez norweskich użytkowników Google’a jest bez wątpienia „Notre Dame” – pożarem paryskiej katedry żyła bowiem cała Norwegia, a temat był głośno omawiany przez wszystkie media nad fiordami. Wśród najczęściej wyszukiwanych znalazło się też hasło „Vy” – to właśnie w tym roku norweska kolej zmieniła bowiem nazwę, a mieszkańcy Norwegii musieli odzwyczaić się od znanej do tej pory marki NSB.

Biało-czerwone pociągi z logo NSB przejdą już niedługo do historii. MN

W wyszukiwarce dużą przewagę w tym roku miały hasła związane z wyborami oraz tym, jak i na kogo głosować. Norwegowie chętnie dowiadywali się, na jakich zasadach odbywają się wrześniowe lokalvalg oraz co oferują konkretni kandydaci i partie. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy norwescy użytkownicy Google’a poszukiwali też odpowiedzi na ważne pytania, wśród których numerem jeden okazało się – „kim jest szaman?”. Nie sposób nie dopatrywać się tu związku z księżniczką Martha Louise, która w tym roku zaprezentowała publicznie swojego nowego partnera – samozwańczego szamana z Los Angeles, Dureka Verretta. Związek wywołał w społeczeństwie gorące dyskusje, a wiele osób głośno sprzeciwiało się stosowaniu królewskiego tytułu do celów komercyjnych przez kontrowersyjną parę.

Wciąż szukają odpowiedzi

Co roku powtarza się też popularne pytanie „czym są Zielone Świątki?”. Mimo że w Norwegii obchody trwają aż dwa dni, wciąż znajduje się wiele osób, które poszukują wyjaśnienia, na czym to święto tak właściwie polega. Ponadto każdego roku w zestawieniu pojawia się też niezmienna zagwozdka większości internautów – i nie tylko Norwegów. Jest to mianowicie pytanie: „jak schudnąć?”.