Kryzys paszportowy w Norwegii pogłębia się. „Może pozostałe państwa zaakceptują inne dokumenty”

Turystyczny wyjazd za granicę nie jest sytuacją nadzwyczajną, która uprawnia do przyspieszonej procedury odebrania paszportu, wynika z nowelizacji norweskiego prawa. Regulacje weszły w życie 30 maja. Przepisy pogłębią trwający w kraju fiordów kryzys paszportowy.

Urząd ds. Policji poinformował w poniedziałek, że osoby znajdujące się w sytuacjach awaryjnych muszą mieć możliwość uzyskania paszportu na specjalnych warunkach. Dlatego podróżujący ubiegający się o taki dokument muszą przedstawić dowody świadczące o wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności. – Doskonale rozumiemy, że wiele osób jest zdesperowanych i sfrustrowanych. To smutne dla tych, którym nie uda się podróżować w wakacje, na które czekali. Ale ponieważ „paszportów awaryjnych” nie wystarczy dla wszystkich, musimy upewnić się, że ci, którzy naprawdę go potrzebują, otrzymają go – stwierdził w komunikacie prasowym Bjørn Vandvik z Urzędu ds. Policji.



Możliwość uzyskania paszportu na specjalnych zasadach utrzymają osoby wracające do kraju zamieszkania, odbierające małoletnich przebywających za granicą, wymagające leczenia poza Norwegią, podróżujący w celu spotkania z osobą chorą lub na pogrzeb oraz pełniący ważne funkcje publiczne.