Harald V powinien zrezygnować z tronu? Norwegia spekuluje po abdykacji królowej Danii

W swoim noworocznym przemówieniu duńska królowa Małgorzata ogłosiła, że ​​abdykuje dokładnie po 52 latach na duńskim tronie i 14 stycznia tron objął jej syn, książę Fryderyk. Norweskie media spekulują, czy podobny krok powinien podjąć monarcha z kraju fiordów, król Harald V.

Zdecydowana większość respondentów twierdzi, że król Norwegii ma zasiadać na tronie do śmierci. Pokazują to dane z ankiety InFact przeprowadzonej na zlecenie Nettavisen na początku stycznia. 63,5 proc. uważa, że ​​Harald V nie powinien rozważać abdykacji, w przeciwieństwie do 20,1 proc. negatywnie nastawionych do dożywotniego stanowiska króla. 16,4 proc. ankietowanych nie ma zdania na ten temat.