Król Harald V dziękuje polskim pracownikom: „Bez nich Norwegia zatrzymałaby się”

Norweska para królewska odwiedziła trzy gminy w zachodniej części kraju. Jednym z przystanków była stocznia w Hyllestad, wyjątkowo dotknięta pandemią koronawirusa. Król oraz dyrektor obiektu podziękowali w trakcie spotkania pracownikom z Polski, którzy przyczynili się do utrzymania produkcji w przedsiębiorstwie.

W Hyllestad, gminie liczącej 1500 mieszkańców, po wybuchu epidemii na kwarantannę trafiło 700 mieszkańców. Główny zakład przemysłowy w mieście – stocznia Havyard Leirvik – została przez to zamknięta. Burmistrz miasta Kjell Eide przyznał podczas spotkania 17 czerwca, że gmina mogła polegać jedynie na pracownikach z zagranicy. Dyrektor stoczni Karsten Saevik dodał, że chodzi głównie o Polaków, bez których produkcja w obiekcie zostałaby zatrzymana. Do słów obu mężczyzn odniósł się król Harald V. – Bez nich Norwegia zatrzymałaby się – mówił o polskich pracownikach, pracujących pomimo ogniska pandemii w gminie.

– Muszę podziękować Polakom, za to, jak bardzo nam pomogli. Przez dłuższy czas objęci byli dłuższymi rotacjami. Nie mogli normalnie wrócić do domu i odwiedzić swoich rodzin. Wielkie podziękowania dla Polaków, których mogliśmy tu gościć – podsumował postawę pracowników z Polski dyrektor stoczni.



Stoczni Havyard Leirvik groziło jesienią 2020 roku zamknięcie. COVID-19 wykryto u 96 pracowników. Przy pomocy pracowników z Polski w obiekcie wznowiono produkcję. Pomimo kontynuacji działalności, ograniczenia doprowadziły do 100-dniowych opóźnień w realizacji projektów.