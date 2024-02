„Kraje UE nie potrzebują już waszego gazu”. Norwegia na celowniku ekologów

Organizacje ekologiczne twierdzą, że Norwegia nie musi zwiększać wydobycia gazu, by zaspokoić potrzeby państw UE. W Parlamencie Europejskim zaprezentowały raport, z którego wynika, że w 2035 roku podaż surowca przekroczy popyt.

21 lutego działacze organizacji Zero Carbon Analytics, WWF, Greenpeace, Oil Change International oraz Transport&Environment przedstawili raport „Na cienkim lodzie”. Wynika z niego, że jeśli państwa Unii Europejskiej chcą kontynuować założenia polityki klimatycznej, istniejące projekty gazowe i naftowe są wystarczające do zaspokojenia surowcowych potrzeb kontynentu. Zwracają uwagę, że po usunięciu Rosji z rynku, Norwegia i USA nie muszą zwiększać liczby odwiertów, by zagwarantować Unii Europejskiej odpowiednie dostawy.



– To niewiarygodne, że Norwegia uruchomiła 141 nowych projektów poszukiwawczych. To idzie w złym kierunku – stwierdziła Sirpa Pietkäinen, fińska europarlamentarzystka. – Droga Norwegio! Co się z tobą dzieje? Zajmujesz się odwiertami, chcesz wydobywać minerały z dna morza, a później z Arktyki – atakowała.