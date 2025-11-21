Strona korzysta z plików cookies

  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Aktualności

Kosztowna kremacja w Norwegii. Jedno miasto szykuje olbrzymią opłatę

Redakcja

21 listopada 2025 13:07

Kopiuj link
Kosztowna kremacja w Norwegii. Jedno miasto szykuje olbrzymią opłatę

Propozycja opłaty wzbudziła dyskusje wśród lokalnych polityków. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Od 1 stycznia kremacja w Skien może kosztować 4500 NOK (około 1620 PLN), natomiast pochówek w trumnie pozostanie bezpłatny. Celem jest pokrycie rosnących kosztów obsługi czynności, które w ostatnich latach stają się coraz bardziej popularne.

Odsetek kremacji w Skien rośnie od ponad dekady. W 2012 roku wynosił 15 proc., a w 2024 roku osiągnął już 41 proc. Wzrost liczby kremacji spowodował konieczność zwiększenia dni pracy krematorium z dwóch do czterech tygodniowo.

Według zarządcy kościelnego Jorunna Fliida, wiąże się to z potrzebą zatrudnienia dodatkowego personelu. To właśnie te koszty mają zostać częściowo pokryte planowaną opłatą.
Norwegia musi działać szybciej. Jedno miasto na celowniku

Trumny pozostają bezpłatne

W Norwegii pochówek w trumnie jest bezpłatny dzięki przepisom prawa. Gminy mają obowiązek zapewnić miejsce pochówku na co najmniej 20 lat dla wszystkich mieszkańców.

Obejmuje to przygotowanie grobu oraz podstawowe prace związane z ceremonią. System ma gwarantować równy dostęp do godnej formy pochówku, niezależnie od sytuacji materialnej zmarłego i jego bliskich.
Krematorium zwiększyło dni pracy z dwóch do czterech tygodniowo.

Krematorium zwiększyło dni pracy z dwóch do czterech tygodniowo.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Politycy chcą ponownej analizy

Propozycja wprowadzenia opłaty wzbudziła jednak dyskusje wśród lokalnych polityków. Karianne Hansen z Partii Postępu (FrP) zwraca uwagę, że różnica kosztów między darmową trumną a płatną kremacją może wpływać na wybór formy pochówku.

Kremacja przynosi korzyści ekonomiczne i pozwala oszczędzać ograniczoną przestrzeń cmentarną. Jej zdaniem opłata może działać wbrew dotychczasowym założeniom dotyczącym zwiększania liczby kremacji.
Niebezpieczeństwo na drogach rośnie. Wielu kierowców ignoruje ostrzeżenia
Opłata ma objąć także osoby spoza Skien. Dla mieszkańców innych gmin koszt kremacji ma wynieść 9000 NOK (~ 3250 PLN).
