Kosztowna kremacja w Norwegii. Jedno miasto szykuje olbrzymią opłatę
21 listopada 2025 13:07
Propozycja opłaty wzbudziła dyskusje wśród lokalnych polityków. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Według zarządcy kościelnego Jorunna Fliida, wiąże się to z potrzebą zatrudnienia dodatkowego personelu. To właśnie te koszty mają zostać częściowo pokryte planowaną opłatą.
Trumny pozostają bezpłatne
Obejmuje to przygotowanie grobu oraz podstawowe prace związane z ceremonią. System ma gwarantować równy dostęp do godnej formy pochówku, niezależnie od sytuacji materialnej zmarłego i jego bliskich.
Krematorium zwiększyło dni pracy z dwóch do czterech tygodniowo.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Politycy chcą ponownej analizy
Kremacja przynosi korzyści ekonomiczne i pozwala oszczędzać ograniczoną przestrzeń cmentarną. Jej zdaniem opłata może działać wbrew dotychczasowym założeniom dotyczącym zwiększania liczby kremacji.
Raport Norwegia
