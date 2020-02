Koronawirus u pracowników szpitala w Oslo. Personel i pacjenci poddani kwarantannie

Na jakie objawy uważać?

Nowy koronawirus prowadzi do infekcji dróg oddechowych i w zależności od odporności może dawać łagodne objawy lub prowadzić do poważnej choroby – najczęstszym i najwcześniej występującym symptomem jest jednak gorączka. Część zakażonych osób ma również zapalenie płuc i trudności z oddychaniem oraz kaszel.



W większości przypadków choroba nie stanowi większego zagrożenia dla życia i zdrowia, jednak w grupie dużego ryzyka znajdują się przede wszystkich osoby o obniżonej odporności – powyżej 65 roku życia oraz zmagające się z chorobami przewlekłymi.



Na razie nie wiadomo również, ile dokładnie wynosi okres inkubacji wirusa. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje jednak, że trwa on 5-6 dni, ale może się wahać nawet od 0 do 14 dni.