COVID-19 uderzy w norweskie sklepy? Są już pierwsze opóźnienia dostaw

Norweskie sklepy i sieci sklepów, które swój asortyment uzależniają od importu towarów z Chin, już teraz obawiają się problemów z zaopatrzeniem w związku z epidemią wirusa COVID-19. Ponieważ w wielu przypadkach wstrzymano wysyłki z Państwa Środka lub nie wydano pozwolenia na powrót pracowników do fabryk, w hurtowniach może zabraknąć szczególnie zabawek, okularów czy elementów do wystroju wnętrz.

Może nie być prezentów na święta

Szczególne obawy przed pustkami w hurtowniach mają sprzedawcy zabawek, których produkcja odbywa się w ogromnej przewadze w Chinach. Nawet jeśli zgodnie z oczekiwaniami płynność importu naruszona epidemią koronawirusa wróci do normy w sierpniu, Norwegia to przecież jeden z wielu krajów sprowadzających zabawki z Azji, a na razie nie istnieją alternatywy dla przeniesienia produkcji z chińskich taśm fabrycznych.



Najczarniejszym scenariuszem norweskich hurtowników będą braki w asortymencie w okresie bożonarodzeniowym, a to czas, w którym zabawki masowo kupuje się na prezenty. Tymczasem, aby półki uginały się od zabawek przed świętami, zamówień dokonuje się od teraz do maja.