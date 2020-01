Koronawirus nie dotarł do Norwegii. Szpital dementuje plotki

Choć wirus 2019-nCoV, jak informuje Instytut Zdrowia Publicznego (Folkehelseinstituttet), może pojawić się w kraju fiordów w każdej chwili, do tej pory nie odnotowano tu jednak przypadków zachorowań. Szpital uniwersytecki w Oslo dementuje nieprawdziwe informacje, że na oddział trafi pacjent z objawami zakażenia. Zapewnia także, że mieszkańcy Norwegii nie mają powodów do paniki.

Nie ma powodów do paniki

Rzecznik prasowy placówki, Anders Bayer, w wypowiedzi udzielonej dziennikowi NRK podkreśla, że nie jest prawdą, by wirus dotarł do Norwegii. Ubolewa także nad tym, że ktoś wymyśla fałszywe newsy, a nawet preparuje wypowiedzi pracowników szpitala potwierdzające te rewelacje.



OUS podkreśla, że mieszkańcy Norwegii nie mają powodów do obaw, ponieważ system opieki zdrowotnej jest dobrze przygotowany, by wcześnie wykrywać przypadki koronawirusa. Norwegia na razie jednak nie wprowadziła radykalnych środków ostrożności dla swoich obywateli. Co prawda władze liczą się z tym, że wirus może kiedyś dotrzeć także do kraju fiordów, dlatego podjęto działania prewencyjne, a także poinstruowano podmioty medyczne, jak rozpoznać zakażenie i postępować w przypadku jego wykrycia.