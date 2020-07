Koniec wyjazdów turystycznych na połów ryb w Norwegii? Wejdą nowe rygorystyczne przepisy

O 2 kg zmniejszono dozwolony limit eksportowanych ryb przez turystów-wędkarzy. adobe stock/ licencja standardowa autor: big_tau

9 lipca 2020 roku wprowadzono zmiany w przepisach dotyczących rybołówstwa turystycznego w Norwegii. Przede wszystkim zmniejszono ilość produktów rybnych, które będzie można wywozić z kraju fiordów. Nowe zasady będą obowiązywały od 1 stycznia 2021 roku.

Ministerstwo Handlu i Przemysłu poinformowało o zaostrzeniu przepisów dotyczących turystycznego połowu ryb, które wejdą w życie z początkiem przyszłego roku. – Mam nadzieję, że pomoże to wzmocnić dużą część branży – skomentował na oficjalnej stronie norweskiego rządu minister rybołówstwa, Odd Emil Ingebrigtsen. To zła wiadomość dla amatorów wędkarstwa. Wyjazdy na połów ryb w norweskich fiordach i jeziorach to popularna aktywność między innymi wśród turystów z Polski.

Twitt z początku roku dotyczący planowania zmian dotyczących rybołówstwa turystycznego.

Co się zmieni? Nowe obostrzenia dotyczą przede wszystkim ilości ryb i produktów rybnych, które będzie można wywieźć z Norwegii. Do tej pory limit wynosił 20 kg. Od 1 stycznia 2021 roku będzie można zabrać ze sobą 18 kg produktów rybnych na osobę, maksymalnie dwa razy w roku. To spora zmiana, ponieważ do tej pory eksport był możliwy raz w tygodniu.

Zezwolenie na wywóz ryb dotyczy tylko tych turystów, którzy mogą udokumentować, że dokonali połowu przy udziale rybackiej firmy turystycznej widniejącej w Rejestrze Działalności Połowowej Turystów w Norweskiej Dyrekcji Rybołówstwa (Fiskeridirektoratets register over turistfiskevirksomheter).



W przypadku naruszenia zasad wszystkie ryby i produkty rybne, które miały zostać wywiezione z Norwegii, mogą zostać zatrzymane przez służby celne.

W § 3 punktu drugiego Przepisów dotyczących eksportu ryb i produktów rybnych pochodzących z połowów sportowych z dnia 9 lipca, można znaleźć informacje o tym, że firmy rybackie zajmujące się organizacją połowów turystycznych mają w obowiązku regularne zgłaszanie do Dyrekcji Rybołówstwa ilości złowionych ryb.

To Dyrekcja Rybołówstwa ustanawia przepisy dotyczące tego, w jaki sposób ma odbywać się raportowanie. screensgot regjeringen.no

W § 4 tej samej ustawy jest z kolei instrukcja, że to po stronie organizatorów, czyli firm oferujących usługi rybołówcze, leży obowiązek informowania turystów o panujących zasadach.

Na tym nie koniec? Ingebrigtsen przestrzega, że łamanie zasad będzie skutkowało nakładaniem na nielegalnie działające firmy surowych kar lub usunięcie z rejestru połowów turystycznych.



Jednocześnie minister dodaje, że chce kontynuować dialog z przemysłem rybołówczym na temat warunków, jakie muszą spełnić zarejestrowane firmy rybackie prowadzące działalność turystyczną. Pod dyskusję będzie poddany między innymi temat dotyczący wykorzystywania resztkowych surowców i kawałków pozostających po patroszeniu ryb.

Po co? Tylko w Bodø rokrocznie pojawia się około 25 tysięcy turystów przyjeżdżających na ryby. 80 proc. z nich to cudzoziemcy. – Celem jest, aby turyści przyjechali tutaj po swoje doświadczenia i nie wywozili zbyt wielu ryb z Norwegii – powiedział norweskim mediom minister Ingebrigtsen.



Do tej pory osoby przebywające w obiektach, które nie są zarejestrowane na połowy turystyczne, mogły zabierać do domu około 10 kg ryb.