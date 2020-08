Koniec trudnych negocjacji: nie będzie strajku, będą podwyżki

Oslo 20.08.20: lider Fellesforbundet Jørn Eggum i dyrektor Norsk Industri Stein Lier Hansen z mediatorami Matsem W. Rulandem i Hilde Lund. fot. John Trygve Tollefsen/Fellesforbundet/ tylko do użytku redakcyjnego

Po kilkutygodniowych negocjacjach przedstawiciele Norweskiej Federacji Związków Zawodowych (Fellesforbundet) i Związku Pracodawców (Norsk Industri) doszli do porozumienia w kwestii wynagrodzeń. Zgoda co do stawek minimalnych pozwoliła uniknąć ogólnokrajowego strajku, w którym było gotowych wziąć udział nawet 28 tys. pracowników.

Tegoroczne ustalenia zakładają ogólny dodatek do wynagrodzenia w wysokości 50 øre za godzinę, co da około 1000 koron rocznie. Wyjątek stanowi branża tekstylna, w której najmniej zarabiający pracownicy otrzymają specjalny dodatek 1,50 NOK. Stawki minimalne wzrosną o 7,5-8,5 NOK, a nowe założenia zaczną obowiązywać 1 kwietnia przyszłego roku.

Zaproponowali zero profitów Tegoroczne renegocjacje warunków układów zbiorowych w Norwegii uznano za wyjątkowo trudne z powodu sytuacji ekonomicznej kraju fiordów po wybuchu epidemiii koronawirusa. Pierwotnie miały odbyć się w marcu, jednak przełożono je na okres powakacyjny, 3 sierpnia. Wówczas jednak zerwano je po godzinie od rozpoczęcia, po tym jak szef Norsk Industri oznajmił, że związek nie ma nic do zaproponowania zatrudnionym na norweskim rynku pracy. Niezbędna okazała się pomoc mediatora.

Nad Norwegią zawisło również widmo strajku – 27 tys. osób zrzeszonych w Fellesforbundet i 1000 w Parat zadeklarowało gotowość do udziału w proteście, jeśli przed piątkiem 21 sierpnia nie zapadnie decyzja w sprawie wynagrodzeń. Konsensus związkom pracodawców i pracowników udało się jednak ostatecznie osiągnąć dopiero 22 godziny po planowanym ostatecznym terminie zakończenia negocjacji, o czym związki powiadomiły w komunikatach prasowych 21 sierpnia.

Poniżej: tweet Norsk Industri z informacją o 50 milionach koron od państwa na naukę dla pracowników przemysłowych.

#Industrifagskolen blir et permanent tilbud - får 50 millioner i 2021 #tariff2020 https://t.co/pptqyM7ji2 — Norsk Industri (@NorskIndustri) August 23, 2020

Biorąc pod uwagę średnie wynagrodzenie pracownika przemysłowego, które wynosi 492 000 NOK, ogólny dodatek w wysokości 0,2 proc. odpowiada ok. 50 øre za godzinę. Ponadto ustalono, że 50 milionów od rządu otrzymają osoby kształcące się na pracowników przemysłowych, a czas pracy reprezentantów branży offshore będzie chroniony, tzn. pracodawca może nałożyć na pracowników maksymalnie 150 nadgodzin w czasie wolnym.