Koniec strajku w Norwegii. Rząd wprowadził przymusową komisję

Minister pracy Tonje Brenna zakończyła strajk osób zrzeszonych w Unio. Zwróciła uwagę, że działania związkowców naruszyły bezpieczeństwo państwa przez wzgląd na osłabienie personelu policji. Wcześniej podobną decyzję podjęła wobec protestujących z Akademikerne.

Bezpośredni powód zakończenia strajku to dołączenie do protestu 10 operatorów śmigłowców policyjnych. W efekcie utrudnione było m.in. kontrolowanie norweskiej granicy. – Wniosek jest taki, że jeśli helikoptery nie będą mogły latać, mogą wystąpić poważne i bezpośrednie konsekwencje dla życia i zdrowia – zaznaczyła Tonje Brenna. – W obecnej sytuacji zabezpieczenie granic jest niezbędne. Władze nie miały innego wyjścia, jak tylko interweniować – dodała minister pracy.

Związkowcy wracają do pracy

Liderka Unio Ragnhild Lied po ogłoszeniu decyzji minister pracy zaakceptowała ją i poprosiła związkowców o powrót do pracy. – Strajk nie był czymś, czego chcieliśmy, ale czymś, do czego zostaliśmy zmuszeni, ponieważ rząd chce odebrać nam nasz układ zbiorowy – czytamy wypowiedź Lied w komunikacie prasowym. Dodała także, że komisja przymusowa ds. płac nie jest zaskoczeniem. Przyznała, że rządzący od początku nie byli przychylnie nastawieni do propozycji zrzeszonych w Unio.