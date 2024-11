Kolejny obywatel Norwegii oskarżony o szpiegostwo dla Rosji i Iranu. Pracował w ambasadzie

To druga w krótkim czasie sprawa szpiegowska dotycząca UiT. stock.adobe.com/licencja standardowa

20 listopada zatrzymano Norwega podejrzanego o rażącą działalność wywiadowczą przeciwko tajemnicom państwowym. 20-kilkuletni mężczyzna jest studentem UiT – Norweskiego Uniwersytetu Arktycznego w Tromsø. To drugi podobny przypadek w ciągu ostatnich miesięcy.

Uczelnia potwierdza, że oskarżony jest powiązany z kierunkiem bezpieczeństwa i gotowości. Chociaż mężczyzna potwierdził, że zbierał informacje i udostępniał je władzom Rosji i Iranu, to nie przyznaje się do zarzutów o szpiegostwo. Zgadza się ponadto na dwa tygodnie pozbawienia wolności.

– Jest zbyt wcześnie, aby określić, co zostało udostępnione, a co próbowano udostępnić – powiedział Thomas Blom z Policyjnej Służby Bezpieczeństwa (PST) podczas konferencji prasowej w czwartkowy wieczór. – Zarzuca się mu uzyskanie informacji, które mogłyby zaszkodzić stanowi bezpieczeństwa państw trzecich – dodał.

To druga w krótkim czasie sprawa szpiegowska dotycząca UiT. Jesienią 2022 r. badacz, przedstawiający się jako José Assis Giammaria z Brazylii i przebywający gościnnie na uczelni, został aresztowany w drodze do pracy. W rzeczywistości bowiem był to Rosjanin Michaił Waleryjewicz Mikuszyn (44 l.). Został później oskarżony o rażącą działalność wywiadowczą przeciwko tajemnicom państwowym w Norwegii i osadzony w areszcie.