Kolejny dzień olbrzymich kolejek w Gardermoen: podróżujący korzystają z nowych przepisów

Spełniły się prognozy Avinor, norweskiej spółki zarządzającej portami lotniczymi. Na lotnisku Gardermoen pasażerowie czekają w kilkugodzinnych kolejkach do kontroli dokumentów. Zwiększenie zainteresowania podróżami wiąże się z liberalizacją przepisów.

Od piątego lipca tzw. norweskie paszporty covidowe zostały włączone do systemu Unii Europejskiej. Oznacza to, że mieszkańcy Norwegii, którzy zostali zaszczepieni, przeszli COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy lub posiadają negatywny wynik testu, mogą przekraczać granice państw UE bez obowiązku kwarantanny.



Na lotniskach, portach morskich i przejściach granicznych funkcjonuje obowiązek okazania dokumentu przy próbie wjazdu do kraju fiordów. Ponadto, ze zliberalizowanych przepisów już pierwszego dnia chcą skorzystać Norwegowie, którzy od kilku miesięcy nie mieli okazji do swobodnej podróży. Wiąże się to z koniecznością poddania się odprawie paszportowej. Obie sytuacje doprowadzają do wielogodzinnych kolejek, z którymi zmagają się m.in. pasażerowie na lotnisku Gardermoen. Piątego lipca pierwsze zatory pojawiły się na nim o 6:30.



Poniżej: Zdjęcie przedstawiające kolejki na stołecznym lotnisku drugiego lipca.