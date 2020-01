Kolejne zgłoszenia o próbach oszustwa. Policja ostrzega Polaków

– Od 25 listopada 2019 roku policja w wielu miejscach w Oslo i okolicach zarejestrowała ponad 20 przypadków, w których Polacy zostali narażeni na oszustwo, próbę oszustwa przez osoby, które kontaktują się przez telefon. Do osób polskiego pochodzenia dzwoni kobieta – przekazał portalowi MojaNorwegia Terje H. Johansen z policji w rejonie Øst. Johansen informuje też, że oszuści mają podobny schemat działania, ale podają kilka różnych powodów, dla których kontaktują się z wybranymi ofiarami – poszkodowani czują się zmuszeni wystawić gotówkę i kosztowności przed dom, które następnie odbierane są przez jedną lub więcej osób. Jak podaje policja, w ostatnich dniach ofiarami oszustów padają przede wszystkim osoby starsze:

#ØstPolitidistrikt ; det er i dag kommet noen meldinger fra eldre mennesker. Disse har blitt oppringt fra en dame med polsk aksent som utgir seg for å være politi. De fornærmede får beskjed om å samle sammen verdisaker og legge det fram for vedkommende når hun kommer.

Grożą morderstwem

O serii oszustw na Polakach pisaliśmy już pod koniec listopada, kiedy pojawiły się pierwsze doniesieniach o próbach wyłudzenia pieniędzy – wtedy oszuści chcieli nakłonić swoje potencjalne ofiary do przekazania dużych sum w ramach zapłaty za policyjną akcję. Wszystko wskazuje na to, że może być tu mowa o tej samej grupie podejrzanych – z czasem zaczęli się jednak posuwać o krok dalej i oprócz prób wyłudzenia pieniędzy, dochodzi też do gróźb zabójstwa. Policja potwierdziła też, że wiele osób uległo namowom oszustów – niektórzy poszkodowani oddali nawet pięciocyfrowe kwoty.