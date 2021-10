Kolejna strzelanina w Oslo. W ciągu dwóch miesięcy ucierpiało osiem osób

Do zdarzeń dochodzi głównie w dzielnicach imigranckich. /zdjęcie poglądowe, Fot. Kevin Hackert, Flickr.com (CC BY-NC 2.0)

Funkcjonariusze policji w Oslo poszukują sprawcy strzelaniny w Stovner. W wyniku zdarzenia do szpitala trafił młody mężczyzna. W ciągu ostatnich tygodni do szpitali w stolicy Norwegii trafiło osiem osób z ranami postrzałowymi.

Do zajścia doszło w poniedziałek, 25 października wieczorem. Jak informują funkcjonariusze, przyczyny strzelaniny są nieznane. W jej wyniku młody mężczyzna trafił do szpitala z ranami brzucha. Zachował jednak przytomność. W poszukiwania sprawcy lub sprawców zaangażowano patrole z psami tropiącymi oraz śmigłowiec. Do wtorkowego poranka policja zabezpieczyła ślady w okolicach zdarzenia. Poinformowała też, że gdy padły strzały, z miejsca zajścia uciekło kilka osób, najprawdopodobniej napastników.