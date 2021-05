„Kochane Oslo, oto plan”: stolica Norwegii luzuje surowe restrykcje

Rada Miasta Oslo postanowiła zrealizować cały drugi etap planu ponownego otwarcia stolicy, poinformował podczas konferencji prasowej 21 maja przewodniczący Raymond Johansen. Już w przyszłym tygodniu mieszkańcy Oslo będą mogli znów wybrać się na siłownię, do restauracji, kina czy teatru.

Zgodnie z postanowieniami lokalnych władz 26 maja w Oslo zostaną otwarte kawiarnie, puby i restauracje z zastrzeżeniem, że alkohol będą podawać do 22:00. Ponownie zaczną funkcjonować również centra fitness i baseny. Osoby uprawiające sport muszą się jednak nastawić na ograniczenia liczbowe, surowe wymagania dotyczące dystansu oraz m.in. zakaz treningów grupowych. Ze szkoleń i zajęć rekreacyjnych w grupach do 20 osób będą mogły za to skorzystać dzieci i młodzież do lat 20.