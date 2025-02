Kawałek Polski na Svalbardzie? Centrum BERA otwarte

W ramach BERA współpracować będzie siedem polskich instytucji. Fot. materiały prasowe BERA, CC BY 4.0

23 stycznia 2025 roku, w trakcie Polar Night Week w Longyearbyen, odbyła się uroczysta inauguracja nowego Centrum BERA, którego celem jest wspieranie badań polarnych na Svalbardzie. BERA zostało powołane przez siedem instytucji związanych z Centrum Studiów Polarnych i działa w ścisłej współpracy z partnerami z Polski, Norwegii oraz innych krajów na całym świecie.

– Jest to pierwsza infrastruktura poza granicami Polski, której właścicielem jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, jak również pierwsza od kilkudziesięciu lat otwarta polska infrastruktura w Arktyce – mówi dr Dariusz Ignatiuk z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego. Jednym z kluczowych partnerów BERA jest międzynarodowe konsorcjum Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System (SIOS). W wydarzeniu otwierającym wzięło udział ponad 100 osób, które miały okazję zwiedzić nowoczesne zaplecze Centrum i towarzyszyć nam w tym wyjątkowym dniu. Koordynatorzy infrastruktury, Dariusz Ignatiuk oraz Katarzyna Stachniak, oprowadzili gości po budynku, przedstawiając aktualny stan obiektu oraz plany jego dalszego rozwoju.

BERA dla polskich naukowców

BERA, której nazwa nawiązuje do staronordyckiego określenia „niedźwiedzica”, powstała z inicjatywy Uniwersytetu Śląskiego i sześciu innych jednostek naukowych. Jest to efekt wieloletnich starań polskiego środowiska polarnego o stworzenie miejsca, które ułatwi logistykę i działalność badawczą w regionie Longyearbyen.



Od momentu założenia w 1957 roku pierwszej całorocznej polskiej stacji badawczej w Hornsund, na Svalbardzie powstały kolejne bazy prowadzone przez uniwersytety z Wrocławia, Torunia, Poznania i Lublina. Do tej pory każda z tych placówek musiała dostarczać sprzęt i zapasy z Polski na początku sezonu badawczego, a po jego zakończeniu transportować je z powrotem. Proces ten był kosztowny i logistycznie skomplikowany.