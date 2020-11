Kastracja i zabrany paszport za pedofilię, 50 lat za zabójstwo: Partia Postępu domaga się reformy prawa karnego

Część polityków uważa, że kary są zbyt pobłażliwe dla przestępców. Fot. Justis- og politidepartementet, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Komitet programowy Partii Postępu (FrP) przygotował nowe postulaty dotyczące reformy prawa karnego w Norwegii. Politycy domagają się zaostrzenia kar za najcięższe przestępstwa. Wymieniają m.in. morderstwa, przestępstwa seksualne oraz pedofilię.

– Skutki przestępstw muszą być bolesne dla osób, które je popełniają – zwracają uwagę politycy Partii Postępu. Głównym postulatem ugrupowania jest ponad dwukrotne podniesienie kary pozbawienia wolności za zabójstwo. Obecna granica 21 lat miałaby zostać przesunięta do 50. Komitet programowy Frp proponuje, by karze poddawać osoby od 14., a nie tak jak obecnie od 15. roku życia. Domagają się także szerszych możliwości stosowania kary bezwzględnego więzienia dla niepełnoletnich.

Walka z pedofilią wśród głównych założeń

Partia Postępu domaga się również zaostrzenia kar dla osób, które zostaną skazane za przestępstwa pedofilskie. Chcą, by poza karą więzienia, tego typu przestępcy byli poddawani kastracji medycznej. Wśród sankcji znajdą się również pozbawienie prawa do paszportu. Miałoby to na celu zapobieganie wyjazdu pedofilii za granicę, w celu wykorzystywania dzieci w innych państwach. Restrykcje dotknęłyby również rodziców, którzy popełniają przestępstwa na własnych dzieciach. Politycy Partii Postępu chcą, by tracili oni prawo do opieki oraz możliwość odwiedzin.