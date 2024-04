Kanclerz Scholz dziękuje Norwegii. Kluczowe znaczenie kraju fiordów w dostawach energii

Olaf Scholz podziękował Norwegii za stanowisko głównego dostawcy energii do Niemiec i Europy. Kanclecz zwrócił uwagę, że zabiegi kraju fiordów pozwoliły uniezależnić kontynent od surowców z Rosji. Państwa Zachodu zrezygnowały z nich po agresji na Ukrainę.

W niedzielę, 21 kwietnia Olaf Scholz wraz z Jonasem Gahr Støre byli obecni na ceremonii otwarcia Targów Hanowerskich. – Trzeba podziękować Norwegii za to, że w ciągu zaledwie kilku miesięcy udało nam się całkowicie uniezależnić od rosyjskiej energetyki . Dostarczyliście nam niezawodnie gaz, nawet więcej niż pierwotnie zakładano, i pozostaniecie naszym największym dostawcą gazu w Europie nadchodzących latach – skomentował niemiecki polityk.



Scholz zwrócił uwagę, że Norwegia w dobie kryzysu zdecydowała się zwiększyć eksploatację złóż gazu, co zapewniło odpowiedni poziom dostaw do Europy.