Jens Stoltenberg pozostanie szefem NATO. Kadencję przedłużono o rok

Jens Stoltenberg zostanie sekretarzem generalnym NATO do września 2023 roku.

W obliczu wojny w Ukrainie liderzy państw NATO postawili na stabilność i ciągłość przywództwa, zamiast poszukiwania następcy Jedna Stoltenberga. Podczas szczytu w Brukseli 24 marca podjęto decyzję, że kadencja byłego premiera Norwegii na stanowisku szefa sojuszu zostanie przedłużona o rok.

Jens Stoltenberg zostanie zatem sekretarzem generalnym NATO planowo do 30 września 2023 roku. Jednocześnie ogłosił, że rezygnuje z funkcji prezesa Banku Centralnego Norwegii, do której nominację otrzymał w lutym br. Stanowisko obejmie pełniąca obecnie tymczasową rolę szefowej Norges Banku, Ida Wolden Bache.

To nie czas na zmiany Oczekiwano, że przywódcy państw sojuszniczych wyznaczą nowego sekretarza generalnego do końca czerwca, kiedy to mają zebrać się w Madrycie. Już w środę jednak spekulowano, że kadencja Stoltenberga zostanie przedłużona. Norwegia zapowiedziała, że poprze taki pomysł, jeśli przywódcy wyrażą na to zgodę. Premier Jonas Gahr Støre potwierdził na łamach prasy, że przedyskutował tę sprawę ze Stoltenbergiem i wyraził swoje poparcie. Propozycję utrzymania Stoltenberga na stanowisku szefa NATO złożył osobiście m.in. obecny na zebraniu w Brukseli prezydent USA Joe Biden, co spotkało się z owacjami.

Sam Jens Stoltenberg mówił jeszcze przedwczoraj podczas konferencji prasowej, że dostosuje się do zdania ogółu. – Decyzja należy do 30 sojuszników. Skupiam się na przygotowaniu do jutrzejszego szczytu w najpoważniejszej sytuacji bezpieczeństwa, w jakiej byliśmy od dziesięcioleci – skomentował.

Prezeską Norges Banku na sześć lat zostanie Ida Wolden Bache.

Mówiąc to, odniósł się do konfliktu militarnego w Ukrainie i napiętej sytuacji w zakresie polityki bezpieczeństwa w Europie. Właśnie w obliczu wojny część państw NATO już wcześniej uznało, że to nie czas na zmiany i na stanowisku szefa organizacji powinna pozostać osoba zaufana i doświadczona.

NATO zamiast Norges Banku Finalnie kadencja Stoltenberga została przedłużona do 30 września 2023 r. Decyzja została podjęta jednogłośnie na nadzwyczajnym szczycie przywódców w kwaterze głównej NATO zwołanym w celu omówienia wojny w Ukrainie.

Jednocześnie na początku lutego bieżącego roku Stoltenberg otrzymał nominację do przejęcia stanowiska szefa Banku Centralnego Norwegii, z którego teraz zrezygnował. Tymczasowo funkcję prezesa Norges Banku pełniła Ida Wolden Bache, i to ona pozostanie na stanowisku na sześć lat. Stoltenberg, były premier Norwegii, rozpoczął pracę jako sekretarz generalny NATO w 2014 r.



