Wciąż pojawiają się nowe teorie wokół Hvaldimira, nieżyjącej już białuchy arktycznej, której obecność u wybrzeży Norwegii po raz pierwszy zanotowano w 2019 roku. Według twórców serialu dokumentalnego BBC nie było to całkiem niewinny zwierzę…

Gdy Norwegowie znaleźli Hvaldimira pięć lat temu, „miał na sobie uprząż z aparatem z napisem sprzęt St. Petersburg , co doprowadziło do spekulacji, że mógł zostać wyszkolony przez Rosję na wieloryba szpiegowskiego. Jednak nigdy nie zostało to potwierdzone”. Podejrzenia sprawiły, że nadano mu imię będące połączeniem norweskiego „hval” (wieloryb) oraz imienia Putina.

Andrucha

Brytyjskie media wspierają tezę o wykorzystaniu Hvaldimira przez Rosjan. Zdaniem twórców dokumentu Secrets of the Spy Whale Hvaldimir to w rzeczywistości Andrucha, a jego zadaniem była ochrona łodzi podwodnych i rosyjskich baz morskich w okolicach Arktyki. Byłby to więc bardziej ochroniarz niż szpieg, ale i tak nieświadomy sługa Rosjan.