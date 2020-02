Instytut Zdrowia: wykrycie koronawirusa może zająć trochę czasu

W związku z nagłym wzrostem zachorowań na koronawirusa we Włoszech, norweski Instytut Zdrowia Publicznego (Folkehelseinstituttet) 24 lutego wydał lakoniczny komunikat, w którym informuje, że rozprzestrzenianie się wirusa 2019-nCoV może zająć więcej czasu, niż do tej pory sądzono.

W coraz większej liczbie państw wykrywane są zakażenia śmiertelnym wirusem, wzrasta więc prawdopodobieństwo, że dotrze on do Europy z krajów innych niż Chiny, stwierdza w komunikacie Folkehelseinstituttet.

Coraz więcej zakażonych

Informację prasową opublikowano w związku ze zdiagnozowaniem we Włoszech kolejnych przypadków zakażeń. Instytut informuje, że na przykładzie rozprzestrzeniania się wirusa w tym kraju widać, że wykrycie infekcji może zająć trochę czasu.



Norweski instytut zauważa, że informacje podawane do wiadomości publicznej na temat rozprzestrzeniania się koronawirusa w Chinach, Japonii czy Singapurze są ograniczone, jednak w przyszłości można spodziewać się coraz większej liczby zachorowań. Mimo wszystko, choć prawdopodobieństwo zarażenia się podczas podróży do krajów innych niż Chiny stale rośnie, wciąż jest uważane za niskie, stwierdza cytowany w komunikacie szef działu w Folkehelseinstituttet, Line Vold.



Poniżej: na wielu lotniskach wprowadzono środki ostrożności w związku z epidemią koronawirusa.