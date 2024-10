Huragan uderzył w norweskie wybrzeże. Wieje blisko 150 km/h

Sztorm „Ashley” przyniósł w Norwegii intensywne wichury, powodując przerwy w dostawie prądu, wywrócone drzewa oraz poważne incydenty na drogach. Meteorolodzy ostrzegają, że najgorsze może jeszcze nadejść.

Władze walczą ze skutkami huraganu

Silne podmuchy wiatry powodują wiele problemów i doprowadzają do strat. W Stavanger przewróciły się drzewa. W okręgu Vestland ponad 1400 gospodarstw domowych zostało pozbawionych prądu. W miejscowości Kvinnerad wiatr porwał kampera, przesuwając go o kilka metrów i powodując jego zapłon. W całym regionie obowiązuje pomarańczowy alert pogodowy, a meteorolodzy ostrzegają przed dalszymi,silnymi podmuchami, które mogą sięgać do 43 m/s.



W Måløy trwają przygotowania na nadejście najgorszej części sztormu, w tym zapewnienie dodatkowych jednostek pływających dla personelu medycznego. W związku z zagrożeniem zamknięto szkołę podstawową w Skram, gdzie most łączący Måløy z Deknepollen zostanie zamknięty. Burmistrz Bengt Solheim-Olsen poinformował, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć, a mieszkańcy powinni być gotowi na dalsze trudności.