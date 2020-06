Historycznie tani prąd: ceny energii elektrycznej nie były tak niskie od 20 lat

Topniejący w górach śnieg zwiększają zasoby zmagazynowanej wody wykorzystywanej do produkowania energii, co w efekcie wpłynęło na historycznie niskie ceny prądu. W zachodniej i południowej części kraju cena energii elektrycznej w tym tygodniu była najniższa od 2000 roku.

W norweskich elektrowniach wodnych od 2019 roku aż do teraz nie wprowadzono żadnych istotnych aktualizacji, które mają wpływ na pojemność zbiornika. 3 czerwca NVE skorygowało pojemność magazynową w kraju z 86,9 TWh do 87,0 TWh i na tej podstawie będzie obliczana zawartości energii w zbiornikach wykorzystywanych do wytwarzania energii.



– Większość tegorocznych zmian wynika z faktu, że wielu właścicieli elektrowni wodnych przesłało NVE zaktualizowane informacje na temat swoich elektrowni wodnych i zbiorników. Obejmują one aktualizację ilości magazynów i ekwiwalentów energii – powiedziała Ann Myhrer Østenby, kierownik działu NVE.



Statystyki magazynowe są ważnym wskaźnikiem stanu zasobów w systemie elektroenergetycznym, zarówno dla rynku, jak i dla monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii. Raporty przedstawiające aktualne dane są publikowane w każdą środę o godzinie 13:00 na stronie NVE.