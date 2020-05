Uwaga na osuwiska i lawiny w północnej Norwegii. Trzeci stopień zagrożenia

Prognoza pogody na najbliższy weekend w Norwegii przewiduje dużo słońca na północy kraju, co może zachęcić do wyjścia w góry. Trzeba jednak zachować ostrożność. Na podstawie raportów Norweskiego Urzędu ds. Dróg Wodnych i Energetyki (Norges vassdrags-og energidirektorat) Varsom.no ostrzega przed lawinami śnieżnymi i osuwiskami.

Na najbliższy weekend przewiduje się 3 stopień zagrożenia lawinowego. - Jak dotąd na północy było trochę chłodniej, ale teraz łagodna pogoda zmierza na północ, a to oznacza, że ​​w Finnmarku rośnie zagrożenie lawinowe - mówi Jørgen Kvalberg z varsom.no, witryny obsługiwanej przez NVE we współpracy z Instytutem Meteorologicznym ( Meteorologisk institutt), Norweskim Krajowym Zarządem Dróg i Autostrad (Statens vegvesen) i Bane NOR.